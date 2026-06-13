Mérida reivindica la diversidad, la inclusión y la igualdad en el izado de bandera y en el pregón del Orgullo LGTBIQ+

Archivo - Bandera LGTBI en Mérida - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA - Archivo

MÉRIDA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Mérida ha reivindicado este sábado la diversidad, la inclusión y la igualdad en el acto de izado de la bandera LGTBI y el pregón con motivo del Orgullo LGTBIQ+ Extremadura 2026.

El izado de la bandera se ha realizado en la rotonda de la Capitalidad, mientras que el pregón se ha organizado en el Parque de las Siete Sillas. Ha corrido a cargo de la la monologuista, ilustradora y comunicadora Elsa Ruiz en el Quiosco de la Música, junto al Monumento de la Diversidad.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha asistido a ambos actos en los que ha mostrado el "apoyo decidido" del consistorio emeritense a las reivindicaciones del colectivo y a las asociaciones que "día a día" luchan "contra la homofobia que se está instalando en la región y en este país".

Osuna también ha expresado "el orgullo" que supone que Mérida "haya sido en 2015 una de las primeras ciudades de España que tuvo esta delegación LGTBIQ+" y que en 2018 fuera pionera "en ser capaces de poner en marcha el primer Plan de Igualdad LGTBIQ+".

DECLARACIÓN DE MÉRIDA

El alcalde también ha destacado que "la ciudad y su Declaración de Mérida", referente a la reivindicación de los derechos de las personas LGTBIQ+, es "un ejemplo a seguir en todo el país" y que supone llevar el nombre de Mérida "en defensa de la diversidad y los derechos de este colectivo", pero también "en "la promoción y protección de la cooperación internacional y los derechos de las personas que, por su orientación sexual, incluso son castigadas con la pena de muerte".

En este sentido, Rodríguez Osuna considera que hoy, "más que nunca", es necesario reivindicar que la cooperación internacional al desarrollo también trabaja para defender la vida, los derechos y la dignidad de las personas que sufren por su orientación sexual esa persecución en muchos países del mundo".

El ayuntamiento emeritense ha recordado, a través de un comunicado, que la Declaración de Mérida fue consensuada y aprobada por el plenario del VI Congreso de Cooperación Internacional y Derechos Humanos LGBT, organizado por Fundación Triángulo en colaboración con la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aexcid), y celebrado en Mérida y Badajoz, del 8 al 11 de marzo de 2017. El documento fue firmado el 11 de marzo de 2017 por las personas, instituciones y entidades participantes en el congreso, entre ellas el Ayuntamiento de Mérida.

La declaración recoge el compromiso con la igualdad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, así como con la promoción de políticas públicas de defensa de los derechos humanos de las personas LGTBI.

Asimismo, establece el compromiso de las instituciones con el principio de coherencia en las políticas de cooperación internacional al desarrollo, incorporando el enfoque de género, la orientación sexual y la identidad de género como elementos fundamentales de actuación.

CIUDAD INCLUSIVA, DIVERSA Y ABIERTA AL MUNDO

Por último, el alcalde ha trasladado "un mensaje claro" a la sociedad, afirmando que Mérida "quiere seguir siendo una ciudad de acogida, una ciudad en la que todos y todas quepan, independientemente de su orientación sexual, de sus creencias religiosas o de sus ideas políticas".

Así, Rodríguez Osuna ha reivindicado que "Mérida quiere ser en España lo que es Nueva York con Mamdani en Estados Unidos, una ciudad inclusiva y abierta al mundo".