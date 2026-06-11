Mérida será escenario de color, resistencia y diversidad con 25 actividades con motivo del Orgullo LGTBI

Presentación del programa de actividades con motivo del Orgullo LGTBIQ+ de Extremadura 2026 - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida, en colaboración con Extremadura Entiende, Fundación Triángulo y Perro Verde, desarrollará un programa de 25 actividades, entre las que se incluyen talleres, conferencias, presentaciones literarias y otros eventos con motivo del Orgullo LGTBIQ+, que convertirán la capital autonómica en "un espacio de color y diversidad".

Bajo el lema 'Orgullo y resistencia', se pretende poner en valor los derechos y libertades conseguidos, así como reivindicar la libertad "sin que nadie diga cómo deben ser", y la "resistencia frente al odio y la intolerancia".

El programa ha sido presentado este jueves por la delegada de LGTBI y Diversidad del Ayuntamiento de Mérida, Pilar Amor; la vicepresidenta de Extremadura Entiende, Sara Ramos; y la técnica de Fundación Triángulo, Beatriz Retamar.

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