De Miguel define las "redes clientelares" de Extremadura como "corrupción a bajo nivel"

Publicado 11/05/2019 14:04:09 CET

CÁCERES, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Unidas por Extremadura a la presidencia de la Junta, Irene de Miguel, ha asegurado que en la comunidad autónoma existe una "corrupción a bajo nivel, que también es corrupción", en alusión a las "redes clientelares" que están "lastrando" la región.

"No puede ser que 233 jóvenes se marchen al mes (de la región) porque no tienen el carné adecuado o no conocen a la persona adecuada", ha asegurado De Miguel en el acto 'Hablamos de las Cloacas del Estado' celebrado este sábado en Cáceres.

En este foro, la candidata ha afirmado que la "única garantía" en las próximas elecciones es Unidas por Extremadura, porque son las "únicas" que no van a "traicionar a la gente", indica Podemos Extremadura en una nota de prensa.

"Nosotras somos las únicas que no miramos los carnés", ha dicho, al tiempo que ha añadido que la seguridad que ofrece el candidato socialista, Guillermo Fernández Vara, en alusión a su lema de campaña, son los "acuerdos con la derecha", porque ha "pactado" durante esta legislatura "presupuestos de recortes" con el PP.

Por eso, considera que el 26 de mayo hay que elegir "si Extremadura retrocede o avanza", y Unidas por Extremadura cree que esta región "se merece dar un salto de gigante y tener un futuro claro y aquí para todos y para todas".

El acto ha contado con la participación de la diputada electa y exjueza Victoria Rosell, quien ha asegurado que a Unidas Podemos les "echaron encima las cloacas del Estado porque sabían que ningún poder" les podía "comprar". "Por eso - nosotras pedimos el voto para la gente que no se va a vender".