De Miguel lamenta que el franquismo "sigue impregnado en muchas instituciones" del Estado

BADAJOZ, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, ha lamentado este sábado que el franquismo "sigue impregnado en muchas instituciones del Estado", a la par que ha reivindicado a la memoria democrática como una "cuestión de derechos humanos"

Lo ha hecho en el acto de presentación del libro 'Extremadura contra el olvido', de Chema Álvarez y Ángel Olmedo, celebrado este sábado en Badajoz, donde ha insistido sobre la necesidad de que 50 años después de la muerte del dictador "en esta sociedad se vaya limpiando el fascismo y el autoritarismo".

Durante su intervención, De Miguel ha añadido que, precisamente, con la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, conocida esta semana, "la Justicia se ha echado palas de tierra por encima".

