Unos mil comercios de la provincia de Cáceres se unen a una campaña para la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz

Presentación de la campaña del comercio local en apoyo a la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz - EUROPA PRESS

CÁCERES 13 May. (EUROPA PRESS) -

Unos mil comercios de la provincia de Cáceres se van a unir a la campaña de la plataforma 'Sí a Almaraz, Sí al Futuro' a favor de la continuidad de la central nuclear, luciendo en sus establecimientos un mensaje de apoyo a esta industria energética y repartiendo entre sus clientes unas cuatro mil bolsas con el mensaje de rechazo al cierre, previsto a partir de 2027.

Así, la plataforma 'Sí a Almaraz, Sí al Futuro', la Cámara de Comercio de Cáceres y distintas asociaciones empresariales que representan a más de mil comercios de la provincia han lanzado una campaña conjunta de apoyo a la continuidad de la central nuclear por parte del tejido empresarial y comercial de la provincia.

Durante la presentación de la campaña, que ha tenido lugar en la sede de la Cámara, su vicepresidente primero, Diego Hernández, ha reivindicado que "el comercio local siempre ha dependido de esta gran industria de la central".

"Hoy tendríamos que estar hablando de nuevos proyectos y, en cambio, estamos hablando de un cierre de una gran industria que ha soportado a miles y a miles de familias y de generaciones que hemos vivido aquí. Los puestos de trabajo que ha generado la central nuclear de Almaraz no los ha generado ninguna otra industria y, sobre todo, en la provincia de Cáceres. Es la única fuente de riqueza que tenemos", ha aseverado.

Por su parte, Fernando Sánchez, presidente de la plataforma y alcalde de la localidad cacereña de Belvís de Monroy, ha señalado la importancia de esta movilización en un momento crucial, ya que se sigue a la espera de que el Consejo de Seguridad Nuclear emita un informe. "Esperemos que sea positivo para que, una vez que se haga público, el Gobierno dé un paso al frente y autorice la prórroga de tres años solicitada por las empresas", ha señalado.

"Necesitamos que despeje de una vez por todas la incertidumbre que pesa sobre nuestro futuro y el de nuestras familias y sobre los 1.200 trabajadores que son contratados en cada recarga de combustible y cuyo modo de vida depende, en gran parte, de Almaraz. Si nada lo remedia, esta que estamos viviendo ahora será la última recarga de la Unidad I, la penúltima de la central nuclear de Almaraz", se ha lamentado Sánchez.

Un cierre que provocaría, según la plataforma, una importante pérdida de tejido productivo y despoblación en la zona, lo que conllevaría la desaparición de negocios locales de servicios como restaurantes, talleres o peluquerías, entre otros.

En la presentación de la campaña, que se extenderá también a comercios de Mérida y Badajoz, han tomado la palabra Víctor Baena, tesorero del Círculo Empresarial Cacereño; Carlos Oliva, presidente del Círculo Empresarial Placentino; Jaime Vaquero, vicepresidente del Círculo Empresarial Moralo; y Raúl Trapote, tesorero de la Federación Multisectorial de Asociaciones Empresariales Rurales Cacereñas (Femaerca), entidades adheridas a la iniciativa.

Todos han coindidido en señalar, a través de esta campaña, el apoyo firme a la central nuclear por parte del "comercio local que sostiene esta comarca con mucho esfuerzo" porque "decir sí a Almaraz quiere decir sí a muchos empleos, a mucha actividad económica y a mantener vivo el entorno rural que supone".

Asimismo, han pedido al Gobierno que "se escuche al territorio" y "se actúe con responsabilidad para no tomar decisiones irreversibles que tengan un impacto económico y social nefasto para toda la comarca y para Extremadura". "Si se cierra la central nuclear será un error histórico", ha zanjado Víctor Baena.

Cabe recordar que no es la primera vez que el comercio cacereño se moviliza a favor de la continuidad de la central nuclear. Desde el pasado 24 de marzo pequeños comercios y negocios famliares hasta sumar 400 establecimientos de la comarca donde se encuentra Almaraz, el Campo Arañuelo, exhiben carteles a favor de la continuidad de Almaraz, en una acción que visibiliza el apoyo de la región a la planta nuclear.

Almaraz genera casi 2.000 empleos directos, indirectos e inducidos solo en la comarca de Navalmoral, unos 4.000 en Extremadura y más de 15.000 en toda España. Más allá del empleo, la central representa el 5 % del PIB regional y aporta 435 millones de euros en impuestos.

SOBRE LA PLATAFORMA 'SÍ A ALMARAZ, SÍ AL FUTURO'

Esta plataforma nació en enero de 2025 con un amplio respaldo ciudadano, casi un centenar de entidades adheridas y el objetivo de defender el futuro económico, social y medioambiental de Extremadura. El cierre de la central de Almaraz, el primero previsto dentro del plan de desmantelamiento del parque nuclear español, supondría la destrucción de unos 4.000 empleos directos e indirectos en la región, con el consiguiente despoblamiento de la ya España vaciada.

Almaraz cubre el 7% de la demanda de electricidad anual de nuestro país y abastece a 4 millones de hogares. La energía que proporciona es limpia, estable y segura y evita la emisión a la atmósfera de 6 millones de toneladas de CO2 al año, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático. Es el equivalente a 12 millones de vuelos de ida y vuelta entre Londres y Nueva York.