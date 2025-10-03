Las Millas Romanas de Mérida 2026 abren inscripciones el 10 de octubre con nuevo recorrido y una prueba competitiva

MÉRIDA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las LXVII Millas Romanas, organizada por la Asociación Club Deportivo Caminos Romanos, abrirá el próximo 10 de octubre el plazo de inscripción a través de la página web Chipserena para una edición número 27 que estrena nuevo recorrido, uniendo por primera Badajoz y Cáceres, el próximo 20 y 21 de marzo de 2026, y que además estrena una categoría competitiva.

El evento ha sido presentado este viernes por el delegado de Deportes, Toni Marín y el presidente de la Asociación Club Deportivo Caminos Romanos de Mérida, José Luis Rodríguez Roldán, y con la presencia de los organizadores de la prueba.

El delegado ha señalado que se trata un evento de carácter nacional e internacional que une por primera vez las dos provincias de extremeñas y que permite disfrutar de parajes como el Parque Natural de Cornalvo, la ermita de Santa María del Trampal en Alcuéscar o calzada romana de la Vía de la Plata, por donde discurre gran parte del trazado.

Así, ha animado a la ciudadanía a participar en la actividad porque te permite desarrollar un "espíritu de armonía, compañerismo y convivencia, que no vas a vivir en ninguna otra prueba".

El concejal ha justificado el apoyo económico del Ayuntamiento de Mérida a una prueba que tiene un impacto en la economía de la ciudad "muy grande" y una "repercusión internacional importante" al asistir participantes de toda Extremadura y España, así como de la vecina Portugal, ha anunciado el delegado.

La prueba, ha adelantado el presidente de la Asociación José Luis Rodríguez, consistirá en tres modalidades donde la primera saldrá a las 23,00 horas del viernes 20 desde el Acueducto de los Milagros de Mérida y se tendrá que realizar en un tiempo mínimo de 16 horas y máximo de 24 horas.

La segunda Millas Romanas de 100 kilómetros tiene como novedad su categoría 'PRO competitiva' con salida a las 6,00 horas del 21 de marzo desde Mérida en un máximo de 17 horas, con la posibilidad de ganar premios en metálico para los tres primeros clasificados en la categoría masculino y femenina absoluta de 1.000, 500 y 250 euros y trofeos especiales para los primeros clasificados masculino y femenino en los distintos grupos de edades en esta prueba.

La tercera prueba será de 44 kilómetros desde Alcuéscar donde a las 8,00 horas del día 21 de marzo los corredores se desplazarán en los autobuses que partirán desde el recinto ferial de Mérida para comenzar a las 9,00 horas un recorrido que deben completar en un máximo de 12 horas y que está dirigida para "quienes deseen disfrutar de un recorrido más accesible, pero igualmente exigente", ha señalado el presidente.

Cabe destacar que en las tres categorías se estregará el trofeo finisher, mientras que los dorsales, la camiseta y bolsa del corredor se podrá recoger el día 6 de marzo de 16,00 a 21,00 horas y el día 7 de marzo, de 10,00 a 14,00 horas.

Por otro lado, el día 20 de marzo de 2026, día de la prueba, en horario de 12,00 a 23,00 horas, se habilitará una carpa en el Acueducto de los Milagros para los participantes que así lo deseen quieran recoger en persona el dorsal si decidieron no elegir la opción de envío.

MÁS EXTREMEÑA QUE NUNCA

La actividad, que discurre por las dos provincias extremeñas, permitirá a los corredores disfrutar del Parque Natural de Cornalvo, "maravilloso ejemplo de nuestra dehesa extremeña, cuajada de bosques, de encinas y alcornoques", ha expresado el presidente.

Después, el camino de vuelta se hará por las inmediaciones de la ermita visigoda de Santa Lucía del Trampal, en la localidad cacereña de Alcuéscar y seguidamente se volverá por el Camino Ruta Vía de la Plata a través de una parte del trazado de la calzada romana hasta Mérida, donde van a disfrutar de la "enorme adrenalina al llegar a la meta y ver el Acueducto de los Milagros", ha recalcado el presidente de la Asociación.

El perfil del recorrido alterna tramos de camino, sendero y calzada, sumando 1.646 metros de desnivel positivo, que van a poner a prueba la resistencia y la estrategia de todos los participantes.

Durante el recorrido, los corredores dispondrán de 14 avituallamientos completos, incluyendo líquidos y alimentos sólidos donde la bolsa del corredor contará con material deportivo exclusivo y recuerdos especiales de la prueba.

La particularidad del evento es que en Alcuéscar, aparte de la entrega de 200 camisetas, también se podrá disponer de una 'bolsa ropero' donde los participantes podrán llevar ropa de cambio y cuyo servicio tiene un coste de 1,50 euros.

Asimismo, el plazo de inscripción se cerrará el 15 de diciembre sin posibilidad de ampliación, y el precio de la inscripción oscilará entre los 80 y 85 euros, pero se ofrecerán importantes descuentos, como un 15 por ciento de descuento para inscripciones realizadas en octubre, igualando el precio de la edición anterior; un 8 por ciento de descuento para inscripciones realizadas en noviembre y un 20 por ciento de descuento para socios de Caminos Romanos, Caminos de la Plata, Atletas Populares de Mérida o Cuatro Cerros.

Finalmente, el presidente de la Asociación Club Deportivo Caminos Romanos de Mérida, José Luis Rodríguez ha agradecido a los 250 voluntarios, a los ayuntamientos de Mérida, Alcuéscar, Valverde de Mérida, San Pedro, Aljucén y Mirandilla, a las diputaciones de Cáceres y Badajoz y al Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, así como también a los patrocinadores como Gedauto, Estrella Galicia, Carrefour, Ancase, entre otros.