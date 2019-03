La ministra de Justicia insta a "movilizarse" el 28A porque las "urnas llenas" suponen "progreso, democracia e igualdad"

Publicado 24/03/2019 14:22:06 CET

CÁCERES, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha defendido este domingo que "es el momento de movilizarse" en las elecciones generales del próximo 28 de abril, ya que las "urnas llenas" significan "progreso, futuro, democracia, igualdad, o fraternidad".

"Aquí no hay estadísticas ni encuestas que valgan, la única encuesta es la del día 28 de abril", ha reafirmado Dolores Delgado, quien ha destacado que una vez que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha "sentado las bases" para un crecimiento "sólido" del país, es necesario "movilizarse" porque "lo importante son dos cosas: urnas llenas o vacías".

Dolores Delgado se ha pronunciado de esta forma este domingo en Cáceres, donde ha participado junto con el secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en un acto de homenaje a la acción del PSOE en la provincia de Cáceres en los 40 años de democracia.

En su intervención, Dolores Delgado ha defendido que sus ocho "intensos" meses, el Gobierno de Pedro Sánchez ha "hecho mucho más que en siete años el PP, porque "estaban demasiados preocupados con su corrupción" y estaban "bloqueados".

Una vez que Pedro Sánchez llegó "constitucionalmente" al Gobierno, el Ejecutivo se subió "a un tren que estaba en marcha" y que tuvieron que "cambiarlo de dirección y de equipos", y su objetivo es que "nadie se podía quedar atrás".

"Nuestra España necesitaba de estos cambios", ha señalado la ministra, quien ha definido el Gobierno de Pedro Sánchez de "conciliador, poniendo por delante la cohesión social y territorial" y "teniendo la mano a todos los que querían dialogar".

En cualquier caso, Delgado ha lamentado que al Gobierno socialista le "ha faltado tiempo, no por ganas, sino porque no nos han dejado", ya que "las tres derechas, junto a los independentistas, han dicho que no" con su rechazo a los Presupuestos Generales del Estado.

Un rechazo que llevaron adelante "por intereses personales, no por los ciudadanos", ha lamentado Delgado, quien ha acusado a PP y Ciudadanos de "bloquear las instituciones" durante el Gobierno socialista, al rechazar en la Mesa del Congreso algunas propuestas sociales del Ejecutivo.

Delgado ha tachado de "indecente" este "bloqueo" por parte de Ciudadanos y PP para "no permitir que se aprobaran medidas en apoyo de la ciudadanía", por lo que ha mostrado su interés en conocer "qué dicen ahora" esos partidos a las propuestas del Gobierno de igualar el permiso de maternidad y el de paternidad, o el salario entre hombres y mujeres.

"SE ES FEMINISTA O NO SE ES"

Además, durante su intervención, Dolores Delgado ha reafirmado que el Gobierno ha trabajado durante sus ocho meses "de forma transversal" contra la violencia de género, una cuestión con la que "no se juega", y ha criticado que otros partidos hablen de "violencia doméstica".

"No nos van a parar", ha advertido la ministra de Justicia, quien ha reafirmado que las políticas de igualdad se han hecho para hacerlas efectivas, tras lo que ha rechazado hablar de un feminismo "adjetivado": "¿Qué quiere decir un feminismo liberal? se es feminista o no se es feminista", ha reafirmado.

En este sentido, Dolores Delgado ha defendido que "el cuerpo de las mujeres no es una máquina para parir", sino que el cuerpo y la mente de las mujeres "pertenece a las mujeres".

GOBIERNO EUROPEÍSTA

Durante su intervención, la ministra de Justicia ha reafirmado además que el Gobierno es europeísta porque Pedro Sánchez apostó desde el principio por el protagonismo de España en la Unión Europea, ya que según la ministra "había una degradación" de la imagen de España en la UE.

Por todo ello, Dolores Delgado ha advertido que un partido con 140 años de historia como es el PSOE "no va a recibir lecciones de nada", ya que es el partido que "ha liderado la transformación democrática de España entera" y ha logrado que "los mayores avances democráticos se hayan producido durante los gobiernos socialistas, como las leyes de igualdad o de los derechos civiles y sociales.

Unas leyes que, según ha alertado Delgado, "ahora nos quieren quitar" para "retroceder a la penumbra", tras lo que ha advertido que en España no va "a caminar hacia atrás", sino que el país camina "mirando hacia el futuro" en materias como una transición ecológica "responsable".

En este punto, Delgado ha destacado que el Gobierno de Sánchez ha "sentado las bases para un crecimiento sólido", tras lo que ha reafirmado que una vez "sentadas las bases" del futuro de España, "es el momento de movilizarse, porque aquí no hay estadísticas ni encuestas que valgan, la única encuesta es la del día 28 de abril".

Una jornada electoral en el que "lo importante son dos cosas: urnas llenas o vacías", tras lo que ha aclarado que las "urnas llenas" significan "progreso, futuro, democracia, igualdad, o fraternidad", y la aprobación de medidas como un plan de retorno para los españoles que están en el extranjero.

"NO SON HUESOS, SON PERSONAS"

También ha aludido la ministra de Justicia durante su intervención al trabajo que se ha realizado para recuperar la "memoria democrática", que no solo es del pasado sino que "es la memoria de nuestro presente, pero también de nuestro futuro", y que a su juicio, "sirve "para recuperar la dignidad de las mujeres y hombres que dieron su vida para defender nuestra libertad".

"No son huesos, son seres humanos que dieron su vida por poder celebrar estos 40 años de democracia", ha reafirmado la ministra de Justicia, quien ha advertido que "no vamos a dar un paso atrás en esa dignificación de nuestra memoria democrática", ha concluido.