La ministra de Sanidad agradece a Vox que evidencie su intención de privatizar el sistema frente al modelo universal

Publicado 29/03/2019 20:46:48 CET

CÁCERES, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha agradecido que Vox "sea claro" al plantear que la sanidad pase a ser gestionada por empresas privadas ya que, en una etapa electoral, le parece "pertinente" que se hable "con claridad" para poder evidenciar un sistema de gestión privado frente al modelo universal que defiende el Gobierno de Pedro Sánchez.

Carcedo ha respondido así a la propuesta que ha realizado el asesor económico de la formación de Santiago Abascal, Rubén Manso, candidato de Vox al Congreso de los Diputados e inspector en excedencia del Banco de España, que ha apostado por la reducción del gasto público y cree que el Estado solo debería hacerse cargo directo de la defensa, la seguridad ciudadana y la Justicia.

"Agradezco que sean así de claros porque así se dibujan los dos modelos ideológicos", ha subrayado la ministra que explica que mientras unos defienden que el Estado debe proveer derechos de ciudadanía a través de servicios públicos que aseguren que todas las personas puedan acceder a esos servicios en igualdad de condiciones, otros defienden que lo hagan "según su poder adquisitivo".

En declaraciones a los medios esta tarde en Cáceres antes de participar en una asamblea abierta con ciudadanos para abordar la política sanitaria del Gobierno, Carcedo ha defendido que "para haya igualdad de oportunidades y acceso a los servicios públicos, hay que desarrollar un sistema potente con capacidad de universalidad y equidad para asegurar que todas las personas tengan acceso a los servicios por derecho de ciudadanía y no como consumidores".

Así, ha criticado el modelo ideológico de Vox que apuesta por reducir el Estado "a la mínima expresión" y ha recordado que esto obedece a un movimiento neoliberal que "lideraron en su día" Margaret Thatcher y Ronald Reagan y que "tiene muchos seguidores".

"Frente a esto está el modelo que nosotros defendemos de la socialdemocracia que considera que el Estado tiene que ser potente y tener capacidad para redistribuir la riqueza de un forma justa para que se pueda atender a las necesidades de toda la población", ha apuntado.

FALTA DE PROFESIONALES MÉDICOS

Respecto a los problemas que están surgiendo en algunas Comunidades Autónomas (CCAA) por la falta de profesionales médicos, especialmente en zonas rurales y en atención primaria y pediatría, la ministra ha incidido en que "es la consecuencia de la inacción de muchos años", porque no ha habido una planificación para responder a las previsiones de jubilación y las carencias que había en el sistema sanitario.

"Ahí es donde tenemos mayores necesidades", ha señalado la titular de Sanidad, que ha recordado que desde 2012 no ha habido ninguna planificación sobre los recursos del sistema y hay 2.500 plazas de formación de especialistas que no se han convocado. Según ha dicho, ahora se está "acelerando al máximo" para poder formar esos profesionales, haciendo especial hincapié en medicina familiar y comunitaria y en pediatría, pero eso no se hace "de la noche a la mañana", ha subrayado.

Para solventar este déficit de profesionales hay que establecer un plan estratégico a corto y medio plazo teniendo en cuenta las edades de jubilación de todas las especialidades y en todas las CCAA, ha explicado.

"En eso estamos trabajando", ha manifestado la ministra, al tiempo que ha recordado que ayer mismo se ha mantenido una reunión de la Comisión de Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad para culminar este plan estratégico que "debería haberse hecho hace tiempo para evitar que esto se produjera", insistió.

Carcedo ha participado en Cáceres en una asamblea abierta en la que ha estado acompañada por el consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, la candidata del PSOE al Congreso de los Diputados Belén Fernández, y el candidato socialista a la Alcaldía de Cáceres, Luis Salaya.

En este acto ha repasado las políticas sanitarias que ha puesto en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez como esta nueva estrategia de atención primaria adecuada al incremento de la esperanza de vida y enfocada a aminorar las listas de espera, la nueva cartera de servicios con la actualización de productos protésicos, o la dimensión de la medicina de precisión, que ya ha empezado a utilizarse en niños enfermos de cáncer, entre otras propuestas.

Asimismo ha incidido en la "necesidad de facilitar el acceso de toda la ciudadanía a los tratamientos" porque hay más de un millón de personas que "no pueden adquirir los medicamentos que les prescriben", por lo que ha abogado por rebajar copagos para las rentas más bajas. "Se trata de ir afrontando las necesidades de una manera ordenada con la premisa de la universalidad y la equidad pero sin costes que resulten inasumibles", ha concluido.