Una misa rezará por las víctimas del terremoto de Venezuela este jueves en Badajoz

BADAJOZ, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Archidiócesis de Mérida-Badajoz se une al dolor del pueblo de Venezuela tras el devastador terremoto que ha dejado numerosas víctimas, heridos y miles de afectados, a quienes dedica una eucaristía este jueves, 25 de junio, en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de la capital pacense, y asimismo expresa su cercanía y solidaridad con la comunidad venezolana que reside en la diócesis.

Una eucaristía que se celebrará por indicación del arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, a la que la Delegación Diocesana de Migraciones y Refugiados invita a participar como signo de comunión, esperanza y oración.

La celebración quiere ser un espacio para elevar una plegaria por las víctimas, los heridos, sus familias y todos aquellos que están trabajando en las labores de rescate y asistencia. De este modo, la Iglesia diocesana se une al llamamiento realizado por el arzobispo de Caracas, Raúl Biord, quien ha pedido a los fieles que oren por los afectados, por quienes buscan a sus seres queridos y por todos los que viven con temor e incertidumbre las consecuencias de esta tragedia.

Asimismo, José Rodríguez Carballo ha pedido que en todas las parroquias de la archidiócesis se tengan durante estos días signos de comunión y solidaridad con el pueblo venezolano en las celebraciones litúrgicas, incorporando intenciones de oración y gestos de cercanía fraterna.

También anima a los fieles a colaborar con las iniciativas de ayuda que se organizarán a través de las instituciones eclesiales para apoyar a los damnificados y a la Iglesia en Venezuela.