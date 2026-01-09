El MIT Jazz Festival de Mérida (Badajoz) participa en Nueva Orleans en la Conferencia Anual de la Jazz Education Network

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, en la participación del Mit Jazz Festival de Mérida en una actividad en Nueva Orleans - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El MIT Jazz Festival de Mérida (Badajoz) participa en Nueva Orleans (EEUU) en la 17ª Conferencia Anual de la Jazz Education Network (JEN), que se celebra del 7 al 10 de enero en el Hyatt Regency New Orleans.

A la presentación del certamen de la capital extremeña asisten el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, el delegado municipal de Cultura, Antonio Vélez, y el director del Mit Jazz Festival emeritense, Raúl Miguel Rodríguez, junto a otros representantes de este festival.

En este contexto, Rodríguez Osuna ha destacado la presencia de Mérida en esta convención de colegios y universidades de Estados Unidos, además de bandas de músicas de Jazz de todo el mundo. Todo ello, ha resaltado, de la mano del Mit Jazz Festival de Mérida.

"Es una presencia muy importante porque somos la única ciudad de España y de las pocas de Europa que está aquí presente", ha señalado, al tiempo que ha incidido en que lo que se pretende es "seguir abriendo puertas y horizontes a que más turistas conozcan Mérida, a través del Jazz", informa en nota de prensa el consistorio de la capital extremeña.

Por su parte, el director del Mit Jazz Festival, Raúl Miguel Rodríguez, ha señalado que en esta conferencia anual convergen las mejores instituciones a nivel educativo, no sólo de Estados Unidos, sino a nivel internacional.

De este modo, ha explicado que la presentación del Mit Jazz Festival en esta Conferencia de la JEN tiene como objetivo la proyección internacional no solo de este proyecto musical, sino también de la ciudad de Mérida.

Asimismo, ha subrayado que la presencia en esta conferencia también permite poner en valor el talento de los músicos profesionales, artistas "de talla mundial", que participan en el Mit Jazz Festival. Todo ello, en el marco de un encuentro que reúne a músicos de primer nivel, educadores y estudiantes vinculados al género del jazz.

PROYECCIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL DE MÉRIDA

En el marco de este viaje institucional, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, también ha mantenido reuniones y entrevistas con distintos promotores turísticos de Nueva Orleans, así como encuentros de trabajo con diversos turoperadores estadounidenses, con el objetivo de reforzar la proyección turística y cultural de la ciudad en Estados Unidos, explorando nuevas vías de colaboración para posicionar a Mérida como un destino de referencia para el turismo cultural y musical a nivel mundial.

Así, entre estos encuentros destaca la reunión de trabajo entre el alcalde de Mérida y Wilberto Pérez, director de TMF, una compañía con sede en Texas (Estados Unidos), dedicada a la planificación y gestión de viajes, festivales y eventos culturales dirigidos a grupos de artes escénicas, con amplia experiencia en el ámbito internacional.

En este sentido, el alcalde ha manifestado que "la idea es posicionar a Mérida como un referente de este turismo que lleva muchos años trabajándose en el país y, especialmente, en Europa", donde "numerosas bandas de música de diferentes universidades viajan para completar su formación".

Por tanto, el alcalde emeritense ha remarcado que esta presencia supone una nueva oportunidad para explorar un turismo estadounidense de un alto poder adquisitivo que busca como referencia lugares históricos y emblemáticos como es, en este caso, una ciudad, patrimonio de la humanidad, como es Mérida.

Por su parte, Wilberto Pérez ha valorado la presencia de la ciudad de Mérida en esta decimoséptima edición de la conferencia anual de la JEN y la oportunidad de "promover los viajes especiales a España y, concretamente, a Mérida".

"Qué mejor lugar que Mérida para visitar", por lo que "vamos a incluir esta ciudad en todos los viajes que estamos organizando junto a los centros educativos", ha concluido Pérez.