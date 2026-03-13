El MNAR de Mérida organiza un taller infantil el 20 de marzo con motivo del IV Día del Cómic y del Tebeo

Cartel celebración del IV Día del Cómic y del Tebeo de Cultura - CANDELA SIERRA

MADRID/MÉRIDA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional de Arte Romano (MNAR) de Mérida acogerá un taller infantil para celebrar el IV Día del Cómic y del Tebeo, que impulsa el Ministerio de Cultura con un programa de actividades en varios puntos de España.

El ministerio, que ha anunciado este viernes el programa señala que los museos estatales se van a sumar a esta conmemoración, como es el caso de Mérida, que celebrará un taller infantil el 20 de marzo.

En Madrid, el Museo Arqueológico Nacional organiza un juego de pistas para familias en formato cómic 'Hackers de la historia', que se llevará a cabo los días 14, 15, 21 y 22 de marzo, mientras que el Museo Cerralbo celebrará el día 21 el taller 'Dibujando en el Museo. Taller juvenil de cómic en el Cerralbo'.

En Toledo, el Museo Sefardí ofrecerá el taller 'Crea, dibuja, cuenta: taller de cómic' el 22 de marzo.

Por su parte, el Archivo General de la Administración dedicará un apartado en su página web en homenaje a Antonio Hernández Palacios, uno de los más importantes nombres del cómic realista español del siglo XX.

OTRAS ACTIVIDADES

Una de las actividades principales programadas por el ministerio por el IV Día del Cómic y del Tebeo, que se celebra el 17 de marzo, será la celebración los días 16 y 17 de marzo en la Fundación Ortega-Marañón de las jornadas 'Las Invisibles de Bruguera', que serán inauguradas por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el lunes 16 de marzo.

Estas jornadas, impulsadas por la Sectorial del Cómic, Tebeosfera y Comiqueras, es un "homenaje" a las mujeres que trabajaron en la editorial Bruguera, según ha destacado Cultura en un comunicado.

En este marco, el 17 de marzo, la directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura, María José Gálvez, la vicepresidenta de la Sectorial del Cómic, Sara JotaBe, y la secretaria de Comiqueras, Montse Mazorriga, presentarán un avance de los resultados del 'Informe sobre situación de la mujer en el sector del cómic 2025'.

Entre el 20 y el 22 de marzo tendrá lugar en el municipio de San Roque (Cádiz) el salón del cómic y el manga 'Pachecomic', en homenaje al dibujante Carlos Pacheco y con motivo de la celebración del Día de la Poesía, el próximo sábado 21 de marzo, tendrá lugar el taller 'Poesía y Cómic. La Generación del 27 en viñetas', conectando así las distintas conmemoraciones.

Cultura también está presente en las Jornadas de futuro sobre la edición del cómic 'Futurcomic' celebradas en Sevilla. Los objetivos del encuentro son potenciar el sector editorial del cómic aumentando el porcentaje de obras de creación y producción nacionales en nuestro mercado, así como ofrecer herramientas de cara a fortalecer la presencia internacional de estas obras.

La celebración se extiende a otras unidades del Ministerio de Cultura e instituciones como la Filmoteca Española, que ha incluido en la programación de marzo del Cine Doré la proyección, el día 17, del largometraje 'La condesa descalza', dirigido por Joseph L. Mankiewicz en 1954. Antes de la proyección, tendrá lugar la presentación del cómic 'Ava' de la editorial Astiberri.

Ese mismo día, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando acogerá un encuentro con Candela Sierra, autora del cartel oficial del Día del Cómic y galardonada por el Ministerio de Cultura con el último Premio Nacional de Cómic por su obra 'Lo sabes aunque no te lo he dicho'.