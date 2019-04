Monago advierte que "más autogobierno" significa "más perras para Cataluña y menos solidaridad para Extremadura"

Publicado 17/04/2019 0:09:37 CET

LOBÓN (BADAJOZ), 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha manifestado que los extremeños saben "muy bien" que más autogobierno significa "más perras para Cataluña y menos solidaridad para Extremadura".

Monago se ha pronunciado de esta forma referencia a las declaraciones realizadas este martes por el candidato socialista a la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien ha defendido una reforma de la Constitución para "acabar el estado de las autonomías", "que está sin terminar".

Ante estas declaraciones, el dirigente del PP extremeño ha lamentado que la "aportación" de Vara al debate de las elecciones sea "dar más autogobierno a quien quiere más competencias" y ha recalcado que "si Sánchez se queda en la Moncloa y, Vara sigue en la Junta, más autogobierno significa más perras para Cataluña" y eso es "matar el principio de solidaridad, recogido en la Constitución".

En este sentido, Monago ha recordado que en los presupuestos presentados por Sánchez ya se recogía un incremento del 66 por ciento de las inversiones en infraestructuras para Cataluña, "con las necesidades que tenemos en otros territorios, como en Extremadura", por lo que ha defendido que "frente a la pataleta de los del lazo, el 155".

"Vamos a dejarnos de paños calientes", ha defendido Monago, quien ha lamentado que ante una propuesta que es "más pasta para Cataluña y menos solidaridad para Extremadura", Fernández Vara está "haciéndole la ola a su familiar" en alusión a Pedro Sánchez, según informa el PP de Extremadura en nota de prensa.

Por este motivo, ha considerado que "es muy importante que en estas elecciones pongamos en su sitio a cada uno", ha reflexionado.

CARA A CARA

Por otro lado, y en relación a la resolución de la Junta Electoral Central, que deja en suspenso el debate a cinco que se iba a celebrar en Atresmedia entre los candidatos del PP, PSOE, Podemos, Cs y Vox, Monago ha reclamado la celebración de un cara a cara entre Pablo Casado y Pedro Sánchez.

"Como el debate no puede ser como quería Moncloa, queremos un debate cara a cara entre Pablo Casado y Pedro Sánchez", ha dicho y ha defendido que es "necesario" que los españoles puedan "contrastar los dos modelos de gobierno posible" que son "el modelo de Sánchez y sus apoyos radicales y un modelo constitucional, que no quiebra la solidaridad y que encarna Pablo Casado".

EL PP EN LOBÓN

José Antonio Monago ha hecho estas declaraciones durante el acto de presentación del candidato del PP a la reelección a la Alcaldía de la localidad pacense de Lobón, Roberto Romero, a quien ha agradecido su decisión de "reafirmar su vocación de servicio" a los vecinos de su municipio.

Así, el líder del PP de Extremadura ha destacado que Romero es un alcalde "sereno", "sensato", "honesto" y "comprometido con su pueblo" y con los valores del proyecto del PP que "no son un eslogan ni son una moda", sino "la vocación de muchos compañeros que desde los inicios de la democracia y hasta hoy han dado la cara y en muchos casos la vida".

"No hemos venido a influir, sino a servir en primera línea y esa es la apuesta que hacemos", porque "no somos un eslogan, somos un grupo humano muy comprometido con los extremeños y con España y no estamos aquí para ser bisagra, sino para ser gobierno", ha concluido.

Por su parte, el alcalde y candidato del PP en Lobón, ha agradecido a sus vecinos, a su equipo y a su familia por trasladarle la "fuerza" y la "convicción" para continuar liderando el proyecto del PP en Lobón. "Los que estamos aquí sabemos defender nuestras ideas y nuestra identidad", ha señalado.

Romero ha manifestado su voluntad de seguir siendo un alcalde "para todos", ya que no entiende de colores y escucha "con humildad y respeto a quien me ha votado y a quien no, a quien me votará y a quien nunca lo hará".