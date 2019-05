Monago asegura que no permitirá que se "tome el pelo" a los extremeños con Elysium City

Publicado 19/05/2019 10:22:31 CET

VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ), 19 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura y candidato a la Junta, José Antonio Monago, ha afirmado que no va a permitir que se le "tome el pelo" al pueblo extremeño con el proyecto Elisyum City en Castilblanco (Badajoz).

Así, y tras las últimas informaciones sobre un acuerdo económico para financiar el proyecto, Monago ha aseverado que parece que algunos están "empeñados en mentir" en campaña electoral, y que eso no es una "buena brújula para alcanzar el futuro" que desea para Extremadura.

En un acto electoral este pasado sábado en Villanueva de la Serena, Monago ha recordado que en "varias ocasiones" el PP ha solicitado en la Asamblea los avales necesarios para el inicio del proyecto, pero la Junta "no ha facilitado ni un papel".

En este sentido, el líder de los 'populares' ha manifestado que lo que ocurre es que la empresa promotora CoraAlpha no ha presentado ningún aval "porque no tienen un chavo", indica el PP en una nota de prensa.

Monago ha asegurado que al buscar información sobre Agostar Group, el grupo financiero que "supuestamente va a respaldar económicamente" el "Walt Disney en Castilblanco", ha encontrado que esta empresa tiene un capital social de 12.500 libras, es decir 14.220 euros.

Así consta, ha dicho Monago, en el registro mercantil del Reino Unido, que refleja un reporte anual y el estado financiero de la empresa.

"¿Se le puede tomar a la gente el pelo en campaña electoral?", ha recalcado Monago, que ha señalado que "se están riendo de los extremeños diciéndoles que una empresa de 14.000 euros de capital social va a generar tres millones de turistas al año y va a hacer rascacielos en Castilblanco".

"Se ríen de los extremeños con el concurso del presidente de la Junta, que se hizo la foto con toda esta cuadrilla que no han presentado ni un papel", ha remarcado Monago.

Por último, ha afirmado que ya hubo una "milana bonita" y no va a haber "dos milanas bonitas" porque no va a permitir que "se engañe así al pueblo extremeño". Monago también se ha pronunciado sobre que la empresa asegure que trabaja en las fechas previstas, aunque "no tenga ni siquiera el aval que exige la ley". "Tienen menos papeles que una liebre y va a empezar a construir a finales de año, ¿pero alguien se lo cree?", ha concluido.