Monago considera el Corredor Mediterráneo el "gran competidor" del Atlántico al atraer infraestructuras y presupuesto

Publicado 14/11/2018 13:36:15 CET

BADAJOZ, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha criticado las declaraciones del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, sobre los corredores Atlántico y Mediterráneo cuando el segundo, según ha considerado, es el "gran competidor" del primero a la hora de atraer las infraestructuras y dotación presupuestaria que "hace falta".

"Escuchar al presidente de la Junta de Extremadura en la jornada de hoy es sencillamente tres tazas para empezar la mañana de depresión", ha sostenido Monago en declaraciones a los medios tras acudir este miércoles, día 14, en el Edificio Siglo XXI de Badajoz a la inauguración de las jornadas del 'Foro de la Logística del Corredor Atlántico. Plataforma Logística del Suroeste Europeo (1ª Fase)' que "tenían que ser un poco más esperanzadoras".

Así, ha defendido que "solo hay que ver" el programa de este foro "para ver que no pintamos una mona" y que Fernández Vara "no pinta una mona en España" dado no ha acudido el secretario de Estado de Fomento, de Infraestructuras, ni ninguna autoridad relacionada con el Corredor Atlántico. "No ha venido nadie, nos han dejado solos una vez más porque la prioridad del Gobierno de España y del señor Ábalos es el Corredor Mediterráneo", ha sostenido.

Seguidamente, Monago ha expuesto que "provoca una depresión profunda" escuchar a Fernández Vara "también justificando el Corredor del Mediterráneo", el "gran competidor" del Atlántico a la hora de atraer las infraestructuras y dotación presupuestaria que "hace falta".

PLATAFORMA LOGÍSTICA

Por otro lado y en relación a la Plataforma Logística del Suroeste Europeo que también se aborda en esta jornada, José Antonio Monago ha señalado que, cuando Vara accedió a la Presidencia de la Junta en esta legislatura, él mismo dejó "encima de la mesa" cuatro contratos relacionados con dicha plataforma por valor de más de 30 millones, pero que "lo primero que hizo" Fernández Vara "fue suspender tres de esos contratos" y, el que llevó adelante, "lo retrasó más de dos años".

Así, ha dicho, "lo poco que se ha hecho ha sido con cargo a ese contrato", al tiempo que ha lamentado que se ha pasado de "robar" el Eje 16 a "incluirlo" en la legislatura pasada y, cuando se hace un repaso de qué se ha hecho en este Corredor Atlántico, se ve que "no se ha hecho nada".

"Y seguimos dándonos palmadas todos aquí del futuro que nos va a venir cuando tengamos el Corredor Atlántico, ese Eje 16, es decir hoy hemos venido aquí a perder la mañana sencillamente porque se nos aplaza una vez más el futuro", ha insistido el líder de los 'populares' extremeños, para quien Vara y "su" gobierno con Felipe González "se cargaron" el Ruta de la Plata, el Ejecutivo socialista "no tiene modelo para Extremadura" y este miércoles "lo único que se van a llevar algunos es el café que ahora les van a poner".

Finalmente, ha añadido que, si a esto se le suma el anuncio del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, de que van a valorar que se cobre por circular en las autovías, anuncia que se encadena "a la carretera". "Si encima nos van a cobrar por autovías yo me encadeno a la carretera, es lo único que nos queda ya", ha aseverado Monago, para quien hay que decirle a Ábalos "que no" porque sería "cerrar" Extremadura al no ser "viable como tierra".