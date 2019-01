Monago critica que Agroexpo fuese un "búnker socialista" en su inauguración, que se hizo "sin agricultores"

Publicado 25/01/2019 13:41:30 CET

DON BENITO (BADAJOZ), 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha criticado que la feria Agroexpo que se celebra en Don Benito fuera en su inauguración un "búnker socialista" para dar al ministro de Agricultura, Luis Planas, una "falsa sensación" de la situación del campo.

Monago ha señalado que este pasado miércoles, Feval se "blindó" en su inauguración y profesionales del campo tuvieron que esperar más de dos horas para poder entrar, cuando, en opinión de Monago, ellos eran los "auténticos protagonistas".

El líder del PP extremeño ha realizado estas declaraciones con motivo de su visita este viernes, 25 de enero, a la XXXI Feria Agroexpo en Don Benito, aunque ha resaltado que le hubiera gustado acudir el miércoles pero fue "búnker socialista".

Así, ha explicado que iba de camino pero se dio la vuelta al conocer las esperas que estaban sufriendo los profesionales, ya que, como ha dicho, sino pueden estar los ciudadanos en su feria "no tenía ningún sentido" que él estuviera allí, ya que se hizo un Agroexpo es su inauguración "sin agricultores".

ANUNCIO SOBRE EL REGADÍO EN TIERRA DE BARROS

Respecto al anuncio realizado por el ministro de Agricultura, Luis Planas, sobre el regadío en Tierra de Barros, Monago ha sostenido que "no va a haber regadíos" en esta zona de la región porque en los PGE "no hay nada".

De esta forma, ha exigido Monago que no se prometa lo que no se va a cumplir y, aunque ha reconocido que las cosas "se exageran" de cara a las elecciones, ha indicado que "no se puede tomar el pelo" a los ciudadanos, además de añadir que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, entra en "modo pánico" ante la proximidad de las elecciones.

En esta línea, ha recordado que en 2001 se aprobó el proyecto de interés de los regadíos de Zona Centro y aún no se ha hecho "un metro cúbico", por lo que, aun "queriendo creer a los socialistas tendrían que pasar 18 años y no habría ni un metro cúbico" en los de Tierra de Barros.

A este hecho ha unido Monago que en el año 1987 se presentó el proyecto de regadío de Monterrubio de la Serena que aún no es una realidad.

También, y sobre la próximas movilizaciones de los agricultores para exigir un futuro digno" para el campo, el líder de los 'populares' extremeños ha mostrado el apoyo de su partido a las mismas, ya que "hay que dar la pelea en favor suyo donde haya que darla".

"Yo entiendo que viendo la cara del presidente de la Junta aquí no pueda tener ilusión nadie, porque solo hay que verlo, la cara es el espejo del alma, para ver que hay un presidente que no tiene ninguna ilusión", ha aseverado Monago, quien ha diferenciado la actitud de Vara con la suya, según ha resaltado.

COMPROMISO DE NO CERRAR ALMARAZ

Por otro lado, y preguntado por la manifestación celebrada este pasado jueves para pedir la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz, Monago ha asegurado que la solución pasa por "cambiar este gobierno", al tiempo que se ha comprometido a que, si es elegido presidente, no cerrar la central, porque "no se puede cerrar al no haber un plan alternativo".

De esta forma, ha resaltado que en la manifestación hablaron miles de personas y ha añadido que entiendo que Vara no se entera porque está "encerrado" o "ausente" para no escuchar la voz del norte de la provincia de Cáceres que grita "a favor de su futuro y el de sus hijos".

En esta línea, ha demandado a Vara que explique "por qué tanto interés en cerrar Almaraz" y "cuál es la razón oculta para querer cerrar" la central nuclear, reiterando su petición de celebrar un debate para entre ambos.

"Están ya haciéndose los acuerdos de terreno en la zona para montar renovables, y las renovables que se montan tendrán que pinchar en el nodo o en el nudo de evacuación de Almaraz. Es decir, hay que cerrar Almaraz para evacuar toda esa energía, que como renovable y tan entusiastamente está defendiendo el señor Fernández Vara", ha apuntado.

También ha dicho Monago que Vara indicó que vendrían proyectos interesantes a la zona norte de Cáceres y se ha preguntado si el proyecto es cerrar Almaraz y que se vayan "miles de personas a la calle" y mientras instalar renovables para que su explotación trabajen "50 personas".

Si esto fuera así, el presidente del PP de Extremadura ha considerado que sería Vara el que se quedaría "cagancho en Murcia", aunque a él le dé "igual porque está en retirada, solo hay que verlo".

PELEA DE "TODA ESPAÑA"

Así, Monago ha instado a "dar la pelea" para trabajar por la continuidad de Almaraz, ya que no es solo "una pelea" del norte de Cáceres, sino que es "toda Extremadura y de toda España", ya que ha defendido que si no hay energías de respaldo para las renovables se va a encarecer el precio de la energía, encarecimiento que se pagará "entre todos".

"La broma de cerrar Almaraz le podrá venir muy bien a los intereses personales del señor Fernández Vara pero le viene muy mal al conjunto del pueblo español porque encarece el precio de la energía, no solo se hunde el norte de Cáceres sino que se encarece el precio de la energía", ha aseverado.