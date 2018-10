Monago critica que el ministro de Fomento regresara a Madrid en un "tren modelo Ábalos" que "vino desde Castilla y León"

Publicado 29/10/2018 12:39:46 CET

Está convencido de que la movilización del PP en Madrid va a ser "el principio del final" de esta legislatura

MÉRIDA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha criticado que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, regresara de Extremadura a Madrid en un "tren modelo Ábalos", que "vino desde Castilla y León" y llegó "específicamente" para este viaje y para él, ha dicho.

Así se ha pronunciado Monago en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP extremeño sobre la visita a la región del ministro Ábalos, de quien ha afeado que no regresó el sábado a Madrid "en un tren cualquiera" sino en el "Talgo modelo Ábalos".

"Si el ministro hubiera querido conocer realmente la situación del tren hubiera sacado el billete en la estación un rato antes, y por sorpresa hubiera probado el tren que prueban todos los extremeños, que padecen todos los extremeños", ha aseverado José Antonio Monago.

El líder de los 'populares' extremeños ha añadido a este hecho otros aspectos que, como ha informado, se dispusieron para el viaje del ministro, entre los que ha incluido que en Mérida existían "dos trenes de reserva por si había alguna avería en el material previsto", además de guardas jurados para vigilar los trenes, ha apuntado.

También ha resaltado Monago que el tren fue acompañado en su trayecto por personal técnico de Renfe Operadora, "cosa que habitualmente no se hace".

Además, ha añadido que todos los trenes que circularon el sábado en el corredor Madrid, Cáceres, Mérida y Badajoz, en ambos sentidos, llegaron a sus destinos con un "retraso de entre 10 y 30 minutos menos el tren en el que iba Ábalos a Madrid".

"Se mantuvo el personal de circulación en dos estaciones, en Aldea del Cano y Casar de Cáceres, cuando los sábados, al haber menos circulaciones y no ser necesarios para las operaciones previstas suelen estar estas estaciones sin personal. El horario del personal en estas estaciones fue el estricto para esperar que pasase el tren en el que viajaba el ministro, el tren Ábalos", ha asegurado.

En esta línea, ha aseverado el presidente del PP de Extremadura que esto se hizo en "previsión de alguna incidencia que pudiera haber" y con jornadas "en algún caso totalmente atípicas cuando no ilegal".

Además, ha indicado se movilizaron "todas las brigadas de incidencia de mantenimiento de infraestructura, entre nueve y diez personas, que ese día se encontraban de descanso", quienes se distribuyeron, según Monago, es "estaciones estratégicas" de la línea y "por el tiempo necesario para asegurar la circulación del tren en cuestión".

"Así se fue de Extremadura el ministro Ábalos, en su tren, en el tren modelo Ábalos y esto es un auténtico escándalo, es un auténtico escándalo que tenían que conocer los extremeños, que ya se lo advertí antes de cogerlo, el preparativo que se estaba montando, que lo negó Renfe y que al final se ha ejecutado", ha indicado.

En este punto, José Antonio Monago ha indicado que desconoce si Ábalos es "consciente del tren que le pusieron", pero ha añadido que si "esto se ha hecho sin el conocimiento del señor Ábalos, esto es motivo para cesar a alguien".

"Ha sido una auténtica vergüenza lo que nos han hecho. Si nos mienten en esto, nos mienten en todo, y nos mienten en los plazos", ha dicho el presidente de los 'populares' extremeños, que ha añadido que le recuerda "a otras épocas en blanco y negro de la historia de España".

Asimismo, Monago ha considerado que la visita del ministro Ábalos a Extremadura se puede resumir en la palabra "varapalo", ya que no es que confirme las fechas que ya estaban confirmadas por el anterior gobierno sino que lo ha retrasado "un año más".

"Así ha sido cuando ha dicho que el tramo del estudio informativo Madrid-Oropesa va a estar finalizado en 2019, es un tramo que estaba previsto para 2018", ha recalcado Monago.

De esta forma, ha insistido el 'popular' en que la prioridad de Ábalos no es el corredor extremeño sino "otros corredores", ya que, de los contrario, no se entiende, según ha dicho, que vaya a Valencia y "adelanta cuatro años el Corredor Valenciano" mientras que cuando viene a Extremadura no solo no lo adelanta sino que "lo atrasa", tratando a los extremeños como "ciudadanos de segunda".

"SORDINA" A LA MOVILIZACIÓN DEL PP EN MADRID

Asimismo, el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha criticado que el PSOE intente "poner sordina" al acto de protesta que los 'populares' extremeños realizarán el próximo 17 de noviembre en Madrid en defensa de mejoras en las infraestructuras ferroviarias de la región.

"Vamos a ir a Madrid y estoy convencido de que va a ser un éxito la movilización de Madrid, por mucho que no aprueben las ayudas las instituciones que el año pasado sí las aprobaron para ir a Madrid, y va a ser el principio del final de esta legislatura y del señor Fernández Vara, no tengan la más mínima duda", ha añadido.