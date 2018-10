Monago destaca las posibilidades "de presente y de futuro" que ofrece Extremadura en materia de cultivos

Publicado 27/04/2015 13:37:35 CET

El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, ha destacado que en materia de cultivos, "Extremadura ofrece todavía muchas posibilidades de presente y de futuro".

Así lo ha indicado el dirigente extremeño, durante una visita al Campo de Ensayo para la implantación del cultivo del castaño y el cerezo, ubicado en el municipio de Valencia de Alcántara (Cáceres), según ha informado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Según Monago, este proyecto "es una apuesta por el mundo rural", al tiempo que ha señalado que estas dos especies de cultivos "se pueden dar bien" en un entorno como el de Valencia de Alcántara.

Del mismo modo, el presidente de la comunidad ha recalcado que en estos cultivos existe "un yacimiento" de empleo de futuro "muy importante" para la zona, dado que los ensayos se desarrollan "formando a gente joven", a través del programa @prendizext con dos cursos destinados a la plantación y la preparación del terreno.

Tal y como ha manifestado, "muchos de estos jóvenes que se están formando, trabajarán en este sector que está en auge" con productos demandados en los mercado con precios "elevados" y que "no están sujetos a la Política Agraria Comunitaria (PAC), de tal forma que, atienden a la exigencias del mercado y "no a los boletines de la comunidad europea". La idea --subraya Monago-- "es hacer cultivos muy rentables, y que uno no tenga que estar pendiente de la decisión del legislador en Europa".

Por último, se ha referido al convenio de colaboración entre el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex) y el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara "que ha hecho posible" este campo de ensayo y que, gracias a él, cuando los agricultores decidan cultivar una variedad sabrán que está "perfectamente adaptada y produciendo en el terreno" y de esta forma, "facilitar las posibilidades a los emprendedores".

DATOS DEL CAMPO DE ENSAYO

Respecto al proyecto, el Gobierno regional ha explicado que el campo de ensayo se desarrolla en una parcela con una extensión aproximada de una hectárea, donde se han plantado dos colecciones varietales con 20 variedades comerciales de castaños y 15 de cerezo, seleccionadas por los técnicos del Cicytex que asesorarán a agricultores y técnicos sobre las variedades y el manejo de los cultivos.

Se trata, ha aclarado, "de que el agricultor conozca el cultivo de estas especies, sus variedades y el sistema de producción en la zona de cultivo, de manera que los técnicos puedan resolver sus dudas y problemas de la forma más eficiente y en el menor tiempo posible".