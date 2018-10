Monago entiende que no se puede pedir "solidaridad" a Europa si las cuentas extremeñas no están "al menos equilibradas"

Actualizado 02/09/2011 16:40:21 CET

El presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, ha apuntado que la comunidad "no tendría viabilidad al día de hoy si no tuviera ayudas europeas", y ha advertido de que para poder seguir pidiendo la "solidaridad" de Europa en esta materia las cuentas de la región deberán estar "al menos equilibradas".

Sobre la previsión del Gobierno central de que tan solo Extremadura permanezca dentro de los objetivos de Convergencia de la UE a partir de 2014, Monago ha subrayado que "en estos momentos" la Unión Europea es un "sostén fundamental" para el "desarrollo" de la región y para poder "cuadrar" las cuentas de la misma.

"Si hay dificultades económicas ahora, sin los fondos (procedentes de la Unión Europea) yo no me quiero ni imaginar cómo podríamos cuadrar las cuentas regionales", ha dicho Monago, quien ha apuntado que en 2013 "es muy probable" que Extremadura continúe siendo región Objetivo 1.

Sobre este respecto, en declaraciones a los medios durante una visita oficial al Ayuntamiento de Badajoz, ha añadido que "eso no quiere decir" que por ese motivo "llegarán las ayudas con la misma intensidad que han venido llegando hasta ahora", y ha advertido de que "llegarán" si la comunidad hace "lo que tiene que hacer", que es "reducir el déficit".

"Si tenemos una limitación del 1,3 tenemos que hacer ajustes para llegar al 1,3. Lo que no podemos hacer es una cosa y la contraria y querer llegar al mismo camino", ha dicho el presidente de la Junta, quien ha insistido en que "no se puede decir que los ayuntamientos, las comunidades autónomas tienen que tener el derecho a endeudarse sin límites y luego ir a Europa a pedir la solidaridad de Europa cuando las cuentas públicas de la comunidad autónoma no están al menos equilibradas como se recomienda por parte de la Unión Europea".

PRESUPUESTO "AUSTERO"

Así, ha dicho que él tratará de hacer "todo lo posible" para elaborar un presupuesto de Extremadura para 2012 que sea "austero, real, de la verdad", que recorte "mucho gasto superfluo" y que haga "reducir sobre todo el déficit", para que cuando el Gobierno extremeño acuda a Europa en 2013 para defender que "necesita la solidaridad" en materia de infraestructura y ayudas con los agricultores y ganaderos "haya hecho las cuentas y pueda presentar las cuentas".

En este sentido, ha advertido de que "excusa decir" la "generosidad" que podría tener Europa con Extremadura si la comunidad presenta a la Unión Europea el déficit del 6,8 por ciento que "hay al día de hoy" en la región.

DESAYUNO

Por otra parte, sobre el anuncio del secretario general del PSOE regional, Guillermo Fernández Vara, no acudirá al desayuno convocado el próximo martes por Monago, éste ha dicho que el socialista "es muy libre de hacer lo que entienda que tenga que hacer", aunque ha recordado que en la anterior legislatura él "siempre" acudió a la llamada del entonces presidente de la Junta cuando le "llamó" y "sin ninguna excusa".

Tras mostrar su "respeto" por la decisión de Vara, ha reconocido que "no" entiende que no vaya a acudir a la cita, y ha insistido en que pese a ello él atenderá a los otros dos grupos políticos en el encuentro. "Extraño que a una llamada para inicio de curso político en un desayuno donde podamos mantener un espacio de encuentro el secretario general de los socialistas no quiera acudir, pero eso forma parte de su libre decisión y yo la respeto desde la discrepancia", ha declarado.

RONDA SUR

Por otra parte, preguntado por los medios por asuntos de la ciudad de Badajoz, en concreto sobre la Ronda Sur de esta ciudad, el presidente extremeño ha indicado que es un proyecto "estratégico" para la ciudad que "no se puede desechar", aunque ha explicado que "en momentos de crisis los presupuestos no pueden ser expansivos" y "no caben las grandes infraestructuras".

Tras reconocerse partidario de las "grandes infraestructuras", ha defendido que también lo es de "pagarlas en tiempo y forma", ha explicado así que "no se trata de prometer lo que no se pueda hacer sino en definitiva de lo que se puede hacer y lo que se puede pagar".

Se ha mostrado en cualquier caso dispuesto a "sentarse para hablar" con el alcalde de Badajoz del proyecto, aunque ha indicado también que "es verdad que lo que podría haberse hecho ya o iniciado ya en estos momentos va a sufrir un proyecto más lento".

"Yo no voy a decirle a los extremeños ni a los pacenses lo que no pueda cumplir. Lo que diga que puedo hacer lo diré y lo que no pueda hacer no voy a jugar con las palabras", ha concluido, quien ha añadido que "al final la Ronda Sur de Badajoz será fundamentalmente una actuación de carácter público de distintas administraciones".

De igual modo, preguntado sobre el centro de piragüismo en la capital pacense, ha indicado tras hablar con el alcalde que "hay posibilidades de impulsarlo" con una inversión "plurianual" que sea "asumible" y "acomodada a las posibilidades presupuestarias de las distintas administraciones".