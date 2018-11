Monago exige que Vara pida a Ábalos que "se moje" con el tren extremeño y ve "mérito" en la manifestación en Madrid

Publicado 19/11/2018 12:38:10 CET

MÉRIDA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha exigido al jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, que pida al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que "se moje" con el desarrollo del tren en la comunidad "por una vez" como, según ha dicho, "se ha mojado públicamente" ya con el Corredor Mediterráneo.

Tras indicar que el Gobierno central lo que hace en materia ferroviaria para Extremadura es "poner excusas", ha lamentado así que tras las dos concentraciones sobre dicha temática desarrolladas este pasado fin de semana en Madrid (organizada por el PP) y en Cáceres (del Pacto por el Ferrocarril) la respuesta del presidente del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, a las mismas ha sido "ninguna".

"No es tan difícil. Es una cuestión de voluntad, pero el Gobierno de España parece que no tiene voluntad de mojarse (con Extremadura) como se moja con otros ejes, con otros trenes", ha afirmado en rueda de prensa este lunes en Mérida.

En la misma línea, ha tachado de "lamentable" y "excusa de futuro" el tuit publicado --tras ambas concentraciones-- por el ministro Ábalos como "excusa de futuro" hacia el tren extremeño, y ha insistido en que el Gobierno central debe aplicar "voluntad" en esta temática.

Al mismo tiempo, y sobre la concentración del PP en Madrid el pasado sábado para exigir mejoras ferroviarias para la comunidad, Monago ha subrayado que a su juicio "tiene mucho mérito" que se reuniesen "miles de personas" en una cita sobre la que "hay pruebas gráficas" y que, además, "tuvo su trascendencia en medios nacionales".

CIFRAS DE ASISTENTES

De igual manera, y sobre la cifra de asistentes a dicha concentración en Madrid facilitada por la Delegación del Gobierno en dicha comunidad, el 'popular' ha afirmado que recomendaría que "en horario laboral no se beba", en tanto que a su juicio "es una broma de mal gusto" indicar que fueron 300 los asistentes a la misma, ha dicho. "Se puede equivocar uno en 1.000 arriba, 1.000 abajo, pero decir que aquello eran 300 no... es una broma", ha subrayado.

En todo caso, ha añadido que esta diferencia de cifra de asistentes facilitada por la Delegación del Gobierno en Madrid y por el propio PP se enmarca en que "es lo que pasa cuando la Delegación del Gobierno no es de tu signo, que al final cuentan de la manera que cuentan". "Lo mismo que se dice por parte de la Dirección General de Tráfico 'si bebes no conduzcas', pues si bebes no te dediques a contar manifestantes porque luego no ves las cosas", ha incidido.

No obstante, y cifras al margen, Monago ha considerado "un juego infantil" entrar a polemizar sobre datos de asistentes; al tiempo que en todo caso ha recalcado que el PP ha asistido tanto a la convocatoria del pasado fin de semana en Madrid como a la de Cáceres.

Así, ha incidido en que el PP entiende que "había que estar en Madrid" porque es en ese lugar conde "está el Gobierno de España" y porque, además, dicho enclave "es una caja de resonancia de cualquier manifestación".

Al mismo tiempo, y tras incidir en que el PP participó en la concentración del pasado domingo en Cáceres como miembro del Pacto del Ferrocarril en la comunidad, ha reiterado que a su juicio el lugar idóneo, ha dicho, para "hacer presión" en la mejora del tren en Extremadura es Madrid.

CENTRAL DE ALMARAZ

Por otra parte, el líder regional del PP ha considerado que Guillermo Fernández Vara "tiempo está perdiendo" si no se reúne con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la empresa de la Central de Almaraz "para que haya un compromiso que venga en forma de legislación para impedir el cierre" de dicha instalación.

Así, ha incidido en que "si se cierra Almaraz le ponen fecha de defunción no sólo al norte de Cáceres, sino probablemente a la comunidad autónoma" de Extremadura. "A este paso pronto no van a anillar a las especies de aves de la comunidad autónoma, nos van a anillar los que quedemos en Extremadura para marcarnos porque van a quedar cuatro" si cierra dicha instalación, ha afirmado.

En este sentido, ha criticado que Vara mantiene una posición "pronuclear" y "antinuclear" al mismo tiempo, cuando en realidad --ha señalado-- la pretensión del Gobierno central es que "se van a cerrar" las nucleares en España, algo ante lo cual a su juicio "no hay a día de hoy ninguna alternativa" en la comunidad.

"Que Extremadura cierre Almaraz no es que nos reste, es que nos hunde Extremadura", ha espetado Monago, quien considera que en este tema Vara "está jugando a la ambigüedad" cuando, en realidad, dicha instalación es "un elemento de atracción económica y de desarrollo económico y de empleo de calidad como no hay ningún otro prácticamente en toda la comunidad autónoma de Extremadura".

COLOCACIÓN

Finalmente, Monago ha criticado que, según publica este lunes el Diario Oficial de Extremadura (DOE), haya sido nombrado director gerente de la Fundación Extremeña de la Cultura a Raúl Iglesias Durán, que será según ha recordado el candidato del PSOE a la Alcaldía de Plasencia en las próximas elecciones municipales.

Esta circunstancia, supone a su juicio --irónicamente-- "una revelación, una fórmula creativa, muy emprendedora de la administración para encontrar un puesto de trabajo bien retribuido", toda vez "ése (el de director gerente de la Fundación Extremeña de la Cultura era un puesto que anteriormente lo desempeñaba un trabajador de plantilla, pero como hay que colocar al candidato pues le han dado un puesto con rango de director general".

Así, y tras añadir que el puesto en cuestión será "retribuido con entre 45.000 y 50.000 euros al año", ha ironizado con que al ser candidato socialista "el futuro es fácil de alcanzar en Extremadura".

"Si alguien de los que me escucha tiene un hijo en paro, un familiar en paro, está en paro, es muy fácil encontrar el futuro: preséntense de candidato del PSOE en las próximas municipales y le darán un puesto de trabajo bien retribuido", ha apuntado al respecto el 'popular'.