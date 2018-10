Monago se ofrece a Vara para acudir "juntos" a Madrid a protestar ante Sánchez en favor de Extremadura y por la N-432

Publicado 02/10/2018 14:10:52 CET

AZUAGA (BADAJOZ), 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, se ha ofrecido al jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, para acudir "juntos" a protestar en Madrid ante el Gobierno del socialista Pedro Sánchez en cuestiones en favor de la región como, por ejemplo, la "necesidad" de la conversión en autovía de la N-432.

Tras recordar al presidente de la Junta que él acudió en noviembre de 2017 a Madrid a "protestar contra Mariano Rajoy por la lentitud en el tren" en Extremadura, el 'popular' ha preguntado a Vara "cuándo va a protestar algún día en vez de ser un fiel vasallo" de su "jefe transitorio", en alusión a Pedro Sánchez.

"Si supiera Sánchez que (Vara) lo va a dejar en mitad de la procesión como dejó a Susana (Díaz) yo creo que al final las cosas cambiarían, pero bueno, yo creo que hay tiempo para que lo conozcan en La Moncloa", ha añadido sobre el citado planteamiento.

En este sentido, ha considerado también que el PSOE en Extremadura "tiene 432 razones para que vaya a la oposición" tras las próximas elecciones autonómicas "por mentir" en el asunto de la conversión en autovía de la N-432 y, además, "por desenchufar los megáfonos" ante esta reclamación cuando ha accedido al poder a nivel nacional Pedro Sánchez.

Así, en declaraciones a los medios antes de mantener un encuentro este martes en Azuaga (Badajoz) con alcaldes y portavoces municipales del PP de la Campiña Sur, Monago ha lanzado a los vecinos de dicha zona extremeña el mensaje de que ellos "tienen la sartén por el mango" y "son los dueños del futuro de Extremadura" para mandar "a este grupo de socialistas a la oposición", a tenor de la actitud mantenida por el PSOE con la conversión en autovía de la N-432, ha dicho.

Al respecto, ha considerado que el PSOE "se ha ganado a pulso" irse a la oposición en Extremadura "por hacer las manifestaciones selectivas, por jugar con la gente, por utilizar a la gente, por manipular a la gente, por no cumplir las promesas que hicieron ante notario a la gente de Extremadura, por tomarles el pelo, por mentir, por 432 razones". "No hay que ir a ningún notario, todo lo saben los vecinos que los han engañado", ha añadido el 'popular'.

"Decía Fernández Vara 'voy a intentar ganar con mayoría absoluta las próximas elecciones'. Ya lo hemos visto en el CIS, nos dan en un baldosín... Pues yo le digo a Guillermo que tiene 432 razones para que vaya a la oposición por mentir, y por desenchufar los megáfonos, que es lo que están haciendo los socialistas en estos momentos", ha ahondado.

MEGÁFONOS ESCONDIDOS

De este modo, Monago ha insistido en que "no se puede tener una necesidad hace tres días y cuando cambia el gobierno no sólo bajarle el volumen sino esconder los megáfonos, porque la necesidad de la N-432 era con Mariano Rajoy y es con el okupa de Moncloa, el señor Sánchez", ha subrayado.

"Cuando en Badajoz reclamaban el camalote lo hacían con intensidad porque estaba Rajoy, cambia el gobierno y ya no hay esa prioridad. Cuando el Gobierno era de Rajoy la prioridad eran los regadíos, ya no hay prioridad... Cuando estaba Rajoy la prioridad era la renta agraria de los agricultores, y viene el ministro y le sale gratis la ronda en la Feria de Zafra porque viene aquí y no hace absolutamente nada", ha dicho el 'popular', quien ha preguntado a los "compañeros del PSOE" que "¿la manifa para cuándo?" para reivindicar la conversión en autovía de la N-432.

"Como el tren, 100 incidencias en el mes de agosto, ha salido ardiendo una máquina, la gente por los barbechos... no sólo eso, sino una novedad que no pasaba antes, y es que ha habido días que no ha podido andar el tren porque no había maquinista.. y los socialistas callados", ha lamentado.

"Antes nos fuimos en noviembre el año pasado a manifestarnos a Madrid, ya parece que no sabemos dónde está Madrid... Guillermo, ¿cuándo nos vamos juntos a Madrid? Porque yo me fui a protestar contra Mariano Rajoy por la lentitud en el tren... ¿Y tú cuándo vas a protestar algún día en vez de ser un fiel vasallo de tu jefe transitorio que es el señor Sánchez?", ha preguntado.

"Era necesario la conversión en autovía de la N-432 en la A-81 para poder alcanzar el presente y sobre todo el futuro de esta comarca, para que no sigan perdiendo nuestros pueblos, para que los jóvenes no se tengan que ir", ha dicho, y para que no se den noticias como las de los datos de paro de septiembre, "un mes negro especialmente para Extremadura", con 3.600 parados más de los 20.000 que se ha incrementado el desempleo en el conjunto de España.

"Con 3.600 parados más en la región es necesario activar las palancas para frenar esa sangría que es el paro, y que nos hace ser líderes gracias a Fernández Vara y su política líderes de paro en el conjunto de España y prácticamente en todo el conjunto de la Unión Europea".

SACAR LOS MEGÁFONOS

Finalmente, Monago ha preguntado por el destino de los tres millones de euros que, según ha dicho, "estaban en el presupuesto" para la autovía en la N-432, y ha cuestionado si ese dinero ha podido ir a parar a otras regiones como Cataluña o Valencia.

"A ver dónde se emplean los tres millones que estaban en el presupuesto. A ver si no se han ido para los 1.500 de Cataluña, a ver si no se han ido para los 350 de Valencia para enjugar las pérdidas del Puerto de Valencia... y aquí no somos capaces en definitiva de sacar los megáfonos. Pues como no saquemos los megáfonos no nos hacen ni caso, porque el gobierno okupa de Moncloa sólo hace caso al megáfono lamentablemente, pero lo estamos viendo".

"Protestan en Valencia, 350 millones de euros, protesta la Generalitat, 1.500 millones de euros, protesta el Corredor Mediterráneo con anuncios en televisión y el señor Ábalos ha prometido para el 2021 como buen valenciano que es tener el Corredor Mediterráneo", ha concluido el 'popular'.