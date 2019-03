Monago pide al comité de empresa de Almaraz que "no baje la guardia" y dice que la planta "se cierra" si Sánchez gana

Publicado 28/03/2019 13:34:06 CET

MÉRIDA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha trasladado al comité de empresa de Almaraz que "no baje la guardia" y ha insistido en que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, gana las elecciones "se cierra" la planta.

Monago ha realizado estas declaraciones en rueda de prensa tras mantener una reunión con el comité de empresa de la Central Nuclear de Almaraz en Mérida (Badajoz).

En dicho encuentro, los representantes de los trabajadores le han trasladado a Monago su "preocupación" por el futuro de la planta, ya que, por los perfiles profesionales de muchos de los empleados, si se produjera el cierre, no encontrarían trabajo ni en el desmantelamiento de la planta y se verían obligados a abandonar Extremadura.

"Ellos no están para desmantelar, ellos están para trabajar en una instalación energética de primer nivel", ha apuntado el líder del PP extremeño.

En esta línea, José Antonio Monago ha remarcado que se cree "de la misa, la mitad" en relación a las afirmaciones realizadas sobre Almaraz por parte de miembros del PSOE, toda vez que este partido es "antinuclear", al tiempo que ha considerado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha entrado "en modo susto" por la proximidad de las elecciones.

Así, como ha reiterado, los socialistas llevan en su programa electoral para las elecciones del 28 de abril un 'Green New Deal' que "lo que viene a recoger es el cierre de Almaraz", mientras que el PP extremeño defiende que la energía de respaldo debe ser la nuclear.

De esta forma, ha añadido que la energía nuclear no provoca gases de efecto invernadero, no tiene emisiones de CO2 y no contribuye a la subida del recibo de la luz, por lo que ha insistido en que "va a pegar la pelea", ya que como se cierre Almaraz y se cierren las nucleares "quien va a pagar toda esta transición ecológica va a ser el recibo de la luz de los españoles".

"Es tan débil el tejido empresarial industrial de Extremadura que no nos podemos permitir que se nos engañe, que se nos cierre un sector de actividad que genera miles de puestos de trabajo y el desarrollo de buena parte de la región", ha dicho.

"NO PODEMOS DEJARNOS ENGAÑAR"

En esta línea, Monago ha insistido en que "no podemos dejarnos engañar" con ofrecimientos de otros proyectos, como plantaciones de alfalfa, ha dicho, iniciativas de energías renovables o con el tiempo que se tardaría en el desmantelamiento de la Central Nuclear de Almaraz.

De esta forma, Monago ha considerado que Vara está actuando como "el delegado comercial de alguna empresa" en lugar de actuar como "presidente de todos los extremeños", además de criticar la "prorroguita", que es la firma de un protocolo que no es de obligado cumplimiento por parte de las empresas y, ahora, tendrá que decidir el gobierno si concede o no la prórroga, algo que no va a ocurrir antes de las elecciones, ha advertido.

"Si aquí traen tres factorías de coches, a lo mejor podemos hablar, pero cambiar un sector de actividad de miles de puestos de trabajo por renovables que no van a generar puestos de trabajo cuando estén funcionando me parece que es un engaño a la sociedad extremeña", ha aseverado.

Por otra parte, y preguntado por el proyecto de mina de uranio en una zona de la provincia de Badajoz, Monago ha sostenido que no se muestra partidario de ninguna opción que pudiera provocar un "impacto negativo" en el empleo.

Así, también ha aludido a estudios de prevalencia de casos de cáncer por encima de la media en el entorno de minas de uranio, por lo que ha añadido que "abrir el cáncer no es generador de empleo".