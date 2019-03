Monago promete una consejería contra la "sangría" de la despoblación, que es el "reto esencial" Extremadura

Publicado 23/03/2019 13:51:55 CET

MÉRIDA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura y candidato a la Junta en las próximas elecciones autonómicas el 26 de mayo, José Antonio Monago, se ha comprometido, si vuelve a gobernar tras los comicios, a poner en marcha una consejería contra la despoblación, que es el "reto esencial" de la comunidad.

Así lo ha avanzado Monago durante su intervención en un acto público de presentación de candidatos del PP a las diferentes citas electorales de los próximos meses, en el que ha intervenido el presidente del partido, Pablo Casado, a quien ha dicho que le necesita en la Moncloa para hacer frente a una "sangría" que el año pasado se cifró en la marcha de 4.200 jóvenes que se marcharon de la comunidad, y en 20.000 personas en lo que va la legislatura.

Así, Monago ha señalado que ante el reto demográfico hay dos opciones, o "más de lo mismo y no hay solución" o "pelear por resolver el problema" de Extremadura. Para ello, ha dicho Monago, se va a "dejar la piel" para no "seguir asistiendo al ceremonial de los jóvenes que se marchan" porque la región no genera condiciones para que se queden.

"Hay que taponar la sangría", ha subrayado Monago, quien considera que "un pueblo que pierde población no puede alcanzar el futuro", a pesar de que Vara, ha dicho, niegue que sea el problema, según el líder del PP porque el presidente extremeño "no se entera". "Solo hay que verle para ver que no tiene energía", ha señalado.

Por todo ello, ha propuesto la creación, si vuelve a gobernar, de la que sería la primera consejería contra la despoblación. "Si es el problema, hay que atajarlo" y hacerlo de una manera "transversal", de tal forma que todas las actuaciones que se pongan en marcha en la comunidad vayan destinadas a resolver esta cuestión, ha dicho.

En este sentido, ha señalado que no puede haber proyectos que generan empleo y riqueza que se quedan en el camino por trabas burocráticas o de protección ambiental, ha dicho Monago, quien ha aseverado que es "más respetuoso con las personas que con los pájaros".

Asimismo, ha señalado que hay que apoyar a quienes tienen ideas y no "freirlos a papeles", y en este sentido ha puesto como ejemplo los trámites necesarios para rehabilitar una vivienda en el ámbito rural.

Monago, quien ha dicho que en su proyecto y en su tarea contra la despoblación no le sobra "nadie, ni siquiera los socialistas", ha señalado por otro lado que también tendrá una consejería para la agricultura, no como la actual del Ejecutivo de Vara, que ha definido como la del "trenecito y a ratos libres para el campo".

"CIMIENTOS SÓLIDOS" DEL PARTIDO

Por otro lado, Monago ha comparado los cimientos del acueducto romano de Los Milagros, enclave en el que se ha celebrado el acto, con los del PP y con los 40 años de historia de un partido "al servicio de ciudadanos, pueblos y comunidades autónomas".

Así, ha señalado que si se mantiene en pie como este edificio de ingeniería civil con 2.000 años de historia, es porque "los cimientos son muy sólidos", y que se basan en valores que el partido comparte en Extremadura, Cataluña, Madrid o País Vasco.

En esta línea, ha dicho que quienes sostienen los pilares del partido son "todas y cada una de las personas que tienen el latido del PP en sus corazones", en referencia a militantes, simpatizantes, cargos públicos y miembros de las listas electorales del partido, a quienes ha dado las gracias por dar "un paso al frente" para servir a sus ciudadanos.

A todos ellos les ha pedido que hablen a la gente "de las cosas de comer" al tiempo que pidan "claridad" al resto de fuerzas políticas con respecto a lo que harán tras las elecciones con respecto a la política de pactos, al igual que al firmar una hipoteca con el banco se hace conociendo la letra pequeña.

FRAGOSO Y LEÓN REIVINDICAN LA VUELTA DE MONAGO

El presidente provincial del PP de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, en representación de los candidatos de la provincia, ha reafirmado que el PP es "un partido donde la gente se siente orgulloso de pertenecer a él", por lo que ha dado las gracias a todos los candidatos que se presentan tanto a las elecciones generales del 28 de abril, como a las autonómicas y municipales del 26 de mayo.

"Pablo, te necesitamos, España te necesita, ya que "en poquito meses del okupa en la Moncloa, hemos visto lo que están dispuestos a sacrificar" por mantenerse en el poder, ha señalado Fragoso dirigiéndose al presidente del PP, quien ha añadido que "en nueve meses ha bastado para saber a qué nos enfrentamos

Frente a ello, el presidente provincial del PP de Badajoz ha señalado que Pablo Casado "representas la defensa de la familia, de los valores, eres la esperanza", por lo que ha destacado la necesidad de que sea el próximo presidente del Gobierno después de las elecciones del próximo 28 de abril.

También se ha dirigido a José Antonio Monago, al que ha señalado que le "echa de menos" en la presidencia de la Junta de Extremadura, ya que según ha reafirmado, él "representa la Extremadura en color, frente a la Extremadura en blanco y negro que representan Vara y los socialistas", ha reafirmado.

También se ha pronunciado de esta forma el presidente del PP de la provincia de Cáceres, Laureano León, quien ha agradecido a Casado que recorra todos los rincones de España para conocer los "problemas del día a día" de todos los españoles, lo cual, junto a que tiene un proyecto de España en su cabeza, le lleva a pensar sin "dudas" que será el próximo presidente de España.

Ante las próximas citas electorales, ha señalado que es una "oportunidad" para volver al gobierno de la Junta y de España, porque es en los comicios cuando los españoles deciden "el futuro que quieren para la comunidad autónoma y el país".

Para ello, ha señalado que es importante pensar en lo que quiere el partido, entre lo que ha destacado la unidad de España frente a los que están "permanentemente cediendo al chantaje de los independentistas", y son "siempre tibios" en su respuesta.

PP, "ÚNICO PROYECTO SOLVENTE"

Finalmente, la candidata del PP la Alcaldía de Mérida, Pilar Nogales, ha mostrado su satisfacción por participar en este acto en la capital extremeña junto a Pablo Casado y José Antonio Monago, que "van a ser los próximos presidentes de España y de Extremadura".

Pilar Nogales ha reafirmado que el PP es el "único proyecto solvente y con garantía para que nuestros hijos puedan tener un futuro", tras lo que ha señalado que para que Mérida alcance el apoyo que merece "necesita el apoyo de un Gobierno sólido", ya que la ciudad "no está para experimentos", por lo que si es elegida alcaldesa de la capital extremeña, se encargará de la "segunda transformación de la ciudad".

Sin embargo, Pilar Nogales ha apuntado que para conseguirlo, Mérida necesita un Gobierno central y autonómico que apoyen a la capital extremeña, por lo que ha defendido la vuelta de José Antonio Monago a la Presidencia de la Junta: "Mérida te necesita", ha reafirmado.

"Queremos que el próximo 26 de mayo vuelvas a cerrar ese ciclo de socialismo que nos ha vuelto a poner a la cola de todo", ha señalado Nogales, quien también ha destacado la necesidad de que Pablo Casado sea el próximo presidente del Gobierno, ya que "Mérida no puede estar a las cola" tras las exigencias de los socios de Pedro Sánchez.