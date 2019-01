Monago reprocha la "cobardía" de Vara al no defender a las víctimas de ETA por "entreguismo" a Sánchez

Publicado 28/12/2018 14:26:20 CET

MÉRIDA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha reprochado al jefe del Ejecutivo autonómico, Guillermo Fernández Vara, que "ya ni siquiera tenga los arrestos para defender a las víctimas de ETA" como consecuencia de su "desmedido entreguismo" a Pedro Sánchez.

De esta forma se ha referido Monago a las declaraciones que ha realizado Vara este viernes en las que afirmaba que había visto la fotografía de la secretaria general del Partido Socialista de Euskadi (PSE-EE), Idoia Mendia, junto al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi.

"Es desgarrador escuchar a un presidente extremeño romper ese mensaje de unidad que desde Extremadura siempre hemos tenido en torno a las víctimas y en contra de la barbarie de la banda terrorista ETA", ha valorado Monago, quien ha reconocido sentirse "especialmente dolido" por la "cobardía" de Fernández Vara al negar haber visto dicha instantánea.

Según ha apuntado el líder de los 'populares' extremeños, Fernández Vara debe ser el único presidente socialista de España "que no se ha enterado" de esa foto, que ha provocado la baja del PSOE del hijo del histórico dirigente socialista vasco Fernando Múgica.

"No es de extrañar que algunos barones socialistas huyan de Vara como de la peste", ha comentado y ha señalado que "ya no tiene amigos dentro del PSOE porque no es de fiar ni para sus compañeros", ha señalado Monago en una nota de prensa.

Para el líder del PP extremeño, la "lamentable actitud" de Fernández Vara, negándose a valorar esta foto "esperpéntica", lo sitúa "de lleno en esa corriente sanchista dedicada a blanquear a ETA, para justificar que gobiernan con sus herederos", y explica por qué hace unos meses "dejó a las víctimas de ETA fuera del acto" que se celebró por las víctimas del terrorismo en Extremadura.

"PETER VARA"

José Antonio Monago se ha pronunciado en este sentido en valoración de la rueda de prensa del presidente de la Junta, ofrecida este viernes para hacer un balance "de ficción" del año 2018. "Miente ante notario y miente ante los extremeños porque Extremadura no le interesa", ha abundado, al tiempo que ha indicado que la rueda de prensa de este 28 de diciembre "parecía una inocentada".

Al respecto, ha dicho que después de escuchar a Fernández Vara haciendo balance de sus políticas se constata que "vive en los castillos de Disney". "Ya no es Guillermo Fernández Vara, ahora es Peter Vara, el jefe de la Extremadura del Nunca Jamás", ha ironizado.

"Le puede dar vueltas a las estadísticas, pero la realidad de Extremadura no se parece en nada al paraíso del polvo de hadas que nos ha vendido hoy". "Si tiene motivos para sentirse orgulloso de haber quebrado la región económica y socialmente es porque no espera para esta tierra nada más que la eterna precariedad", ha dicho.

En esta línea, también se ha pronunciado sobre las palabras de Fernández Vara, asegurando desconocer que el Senado ha votado en contra del techo de gasto del gobierno de Pedro Sánchez. "Parece una broma de mal gusto que diga que no tiene ni idea de lo que se hace en la Cámara de representación territorial", donde hay tres senadores socialistas extremeños.

"Sin duda, se ve que él es más del palco del Congreso, desde donde aplaude a dos manos las gracias del presidente okupa y de sus socios terroristas, separatistas y antisistema", ha señalado.

Asimismo, ha reprochado al presidente de la Junta que haya "renunciado definitivamente" a exigir al gobierno de Pedro Sánchez un nuevo sistema de financiación autonómica. "Han pasado meses desde esa rueda de prensa que dio en presidencia junto con Sánchez para exigirle a Rajoy ese nuevo sistema de financiación que ya no le interesa", ha recordado.

"Ahora está encantado con las cumbres bilaterales en Cataluña y no tiene nada que decir sobre que se vayan 2.200 millones de euros para los independentistas porque no es momento para moverse de la foto, aunque Extremadura salga mal parada", ha señalado.

Así, ha defendido que 2019 "tiene que ser un año para el cambio" porque "Extremadura no se gobierna ni con mentiras ni con tweets y mucho menos poniéndose de perfil en cuestiones que siempre los extremeños hemos tenido muy claras". "Esta región necesita recuperar ilusión y la recuperará en mayo", ha concluido.