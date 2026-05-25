El Monasterio de Yuste registra obras de renovación por valor de 2,5 millones que concluirán este verano

Claustro del Monasterio de Yuste - PATRIMONIO NACIONAL

La intervención concluirá en verano de 2026 e incluye la habilitación de un nuevo espacio para la Biblioteca del Monasterio

CUACOS DE YUSTE (CÁCERES), 25 May. (EUROPA PRESS) -

Patrimonio Nacional ha destinado 2,5 millones de euros a la renovación del Real Sitio del Monasterio de Yuste, con el objetivo de reforzar la conservación del conjunto histórico y mejorar la experiencia de los visitantes.

Las obras, iniciadas en julio de 2025, concluirán este verano, y se engloban en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los fondos de la Unión Europea NextGenerationEU.

Según explica Patrimonio Nacional en nota de prensa, las actuaciones abarcan tanto el exterior como el interior del Monasterio de Yuste, de tal forma que en la parte norte del claustro renacentista se está renovando la cubierta y en el interior se interviene en escaleras, instalaciones y acabados interiores para una nueva ubicación de la sede de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, lo que "permitirá liberar la planta baja del Palacio para aumentar el recorrido de la visita pública".

Otra actuación relevante ha sido la adecuación de la antigua enfermería para alojar la Biblioteca del Monasterio, que albergará fondos bibliográficos de la Junta de Extremadura -procedentes de las colecciones de Vicente Cadenas y Monástica, además de 22 cantorales de los siglos XVI, XVII y XVIII- en el marco del acuerdo alcanzado con la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes.

Las obras han incluido la ejecución de un nuevo forjado para mayores sobrecargas, la iluminación, los acabados y una preinstalación de climatización.

Además, en materia de sostenibilidad, se ha renovado la iluminación interior con tecnología LED en las zonas de visita pública, y se han instalado faroles en los dos claustros y se han habilitado dos puntos de recarga para vehículos eléctricos de Patrimonio Nacional.

Durante todo el periodo de ejecución, el recorrido habitual de visita no se está viendo alterado, lo que permite mantener la apertura continua del monumento al público.

Una vez concluida esta primera fase de obras, Patrimonio Nacional tiene previsto continuar trabajando para la mejora de la visita en Yuste, y avanza que el siguiente proyecto es la creación de un Centro de Recepción del Visitante en la planta baja del Palacio de Carlos V, que integrará una tienda y un acceso directo al patio del Emperador y a la senda paisajística para completar el recorrido por el conjunto monumental.