Al-Mossassa llena de ambiente el casco histórico de Badajoz al recordar su pasado árabe

BADAJOZ, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Badajoz revive esta semana su fundación y pasado árabe con la fiesta Al-Mossassa, declarada de Interés Regional y que este año incorpora como novedad la Alcazaba como sede de puestos, cuentacuentos, cetrería, exposiciones o talleres de maridaje y cocina andalusí.

De este modo, se busca explicar los orígenes de la ciudad de una manera lúdica, según ha explicado el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, al tiempo que ha señalado que la ciudad "no olvida a sus raíces" y es una urbe con una "profundísima" tradición cristiana, pero que "bebe" también de sus fundadores árabes.

A este respecto, ha resaltado la satisfacción que supone conmemorar, como se hace desde 1998, la fundación de la ciudad, en esta edición con 111 expositores y modificaciones en los espacios en los que se emplaza el zoco árabe, dadas las obras que se llevan a cabo en la Plaza de San José y que se reparten entre la Plaza Alta y la Alcazaba, ambos con puestos de artesanía y gastronomía, actividades o música y una ambientación y decoración especiales.

