Un motorista de 21 años, grave tras caerse en la EX-209 cerca de Montijo

Europa Press Extremadura
Publicado: sábado, 5 septiembre 2026 10:25
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BADAJOZ 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 21 años ha resultado herido de carácter grave como consecuencia de una caída de moto en la EX-209, en el tramo que une las localidades de Montijo con Guadiana.

El accidente ha tenido lugar este pasado viernes, 4 de septiembre, en torno a las 22,33 horas, entre los puntos kilométricos 31 y 32, ya a la altura del término municipal de Montijo, según ha informado el Centro 112 Extremadura.

El hombre ha sido trasladado al Hospital Universitario de Badajoz en estado grave a consecuencia de un politraumatismo.

Los recursos movilizados han una unidad medicalizada de emergencia y efectivos del Punto de Atención Continuada (PAC) de Montijo, todos ellos del Servicio Extremeño de Salud (SES), y una patrulla de la Guardia Civil.

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