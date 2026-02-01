Muere un hombre de 41 años a causa de una reyerta con arma blanca en Mérida

Archivo - Coche patrulla. Imagen de archivo - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÉRIDA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 41 años ha fallecido en la madrugada de este domingo en Mérida, tras una reyerta con arma blanca en la cual se han visto implicados varios hombres.

Los hechos han sido registrados sobre las 5,00 horas de este domingo en la zona de Los Bodegones de la capital extremeña, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional a Europa Press.

Por el momento, el cuerpo policial ha abierto una investigación sobre el suceso, así como la autoridad judicial competente ha decretado el secreto de sumario del caso.