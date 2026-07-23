Muere un hombre de 53 años ahogado en la piscina municipal de Alcántara

ALCÁNTARA (CÁCERES), 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 53 años ha fallecido este jueves tras sufrir un ahogamiento en la piscina municipal de la localidad cacereña de Alcántara, según los datos aportados por el 112 de Extremadura.

Una llamada al 112 sobre las 11,20 horas ha alertado de este accidente personal, tras lo que se activaron los recursos necesarios para atender a la víctima.

Así, hasta el lugar se ha desplazado un helicóptero sanitario, un equipo del Punto de Atención Continuada de Alcántara, una unidad de soporte vital básico y una patrulla de la Guardia Civil.