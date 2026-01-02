Muere un hombre y una mujer resulta herida por intoxicación por monóxido de carbono en una vivienda en Ceclavín

Incidente comunicado en el 112 - 112 EXTREMADURA

MÉRIDA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 53 años ha fallecido y una mujer de 86 años ha resultado herida "menos grave" por intoxicación de monóxido de carbono en una vivienda en Ceclavín (Cáceres).

El suceso ha tenido lugar sobre las 22,00 horas de este pasado jueves, 1 de enero, en una inmueble en la calle Centeno de Ceclavín, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, que recibió una llamada telefónica para informar sobre lo ocurrido.

La mujer herida ha sido trasladada en estado "menos grave" hasta el Hospital de Coria (Cáceres).

Tras la llamada al 112, hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada de emergencia del SES, medios del Punto de Atención Continuada de Ceclavín, y una patrulla de la Gaurdia Civil.