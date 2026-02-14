Muere la magistrada extremeña Ángela Murillo, primera mujer en ingresar en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

Archivo - La magistrada extremeña Ángela Murillo, en una imagen de archivo - POOL - Archivo

MÉRIDA/MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La magistrada extremeña Ángela Murillo, primera mujer que ingresó en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en 1993, donde se convirtió en la primera juez en acceder al tribunal y en presidir una de sus secciones, ha fallecido a los 73 años de edad este pasado viernes.

Una de las primeras voces en lamentar su fallecimiento ha sido la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, quien poniendo en valor su trayectoria profesional ha reivindicado a la magistrada como un "ejemplo de rigor, valentía y compromiso con la Justicia".

Oriunda de la localidad pacense de Almendralejo, Murillo dedicó más de cuatro décadas de su vida a la judicatura, de los cuales 33 transcurrieron en este tribunal especial, protagonizado algunos de los juicios más mediáticos de la historia del país, como el 'caso Nécora', el 'caso EKIN', el 'Gescartera' o el 'caso Villarejo'.

PRIMEROS PASOS DE SU CARRERA

Murillo ingresó en la carrera judicial en septiembre de 1980 y su primer destino como jueza de instrucción fue en Lora del Río (Sevilla). Por entonces, según recordaba ella misma, tenía 25 años y no era frecuente que el juzgado lo ocupara una mujer. Tal es así que, en sus primeros días, se presentó un hombre en su despacho y le preguntó por su abuelo, dado que la había confundido con la nieta del magistrado.

Tras su paso por los juzgados de Vélez Málaga y Onteniente (Valencia) estuvo seis meses en un juzgado de instrucción de San Sebastián, pero ya ese mismo año (1986) consiguió una plaza en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, donde al poco tiempo fue nombrada presidenta de la Sección Quinta.

Fue en mayo de 1993 cuando accedió a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, convirtiéndose en la primera mujer que tomó posesión en este tribunal -Manuela Fernández de Prado fue designada a la vez, pero tomó posesión posteriormente- y fue la primera jueza que presidió una sección de esa Sala, la Sección Cuarta, con mayoría femenina.

