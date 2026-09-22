Muere una mujer tras sufrir un atropello en la circunvalación de Torre de Miguel Sesmero

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial - GUARDIA CIVIL/ARCHIVO

MÉRIDA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 42 años ha fallecido este pasado lunes tras sufrir un atropello en la circunvalación de la localidad pacense de Torre de Miguel Sesmero.

El accidente se ha registrado en el punto kilométrico 110 de la carretera EX-105 alrededor de las 20,00 horas, según los datos aportados por el 112 de Extremadura.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron recursos como una unidad medicalizada de Jerez de los Caballeros, un equipo del Punto de Atención Continuada de Valverde de Leganés; efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y Policía Local de Torre de Miguel Sesmero.