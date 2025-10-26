Muere un varón de 63 años mientras realizaba una ruta senderista en Losar de la Vera (Cáceres)

Archivo - Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo - ARCHIVO

CÁCERES, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 63 años ha fallecido este domingo mientras realizaba una ruta senderista por una zona de muy difícil acceso conocida como la cuerda de las Horquillas, perteneciente al término municipal de la localidad cacereña de Losar de la Vera.

Los hechos han sido registrados minutos antes de las 13,00 horas, cuando el Centro 112 de Extremadura ha recibido una llamada en la que se le alertaba de que una persona se había desvanecido en dicha zona.

Acto seguido, han sido movilizados hasta el refugio del Brezo un helicóptero medicalizado con base en Malpartida de Cáceres, una unidad medicalizada de emergencias, el punto de atención continuada de Losar de la Vera, patrullas de servicio de la Guardia Civil y dotaciones de bomberos del parque de Jarandilla de la Vera.