La muerte de la mujer atropellada en La Codosera no se investiga como violencia de género

Calle Enrique Tierno Galván de La Codosera, lugar en el que se produjo el atropello mortal de una mujer. - EUROPA PRESS

VILLAFRANCA DE LOS BARROS (BADAJOZ), 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La investigación policial abierta sobre la muerte de una mujer este pasado martes en La Codosera tras ser atropellada por su marido, que se encuentra detenido, ha descartado que se trate de un nuevo caso de violencia de género, y sitúa lo ocurrido como consecuencia de una disputa familiar entre los hermanos de la víctima y el matrimonio.

Así lo ha indicado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien ha confirmado que el marido de la víctima fue detenido por la Guardia Civil, sin oponer ninguna resistencia, como presunto autor del atropello mortal, y tras dar aviso él mismo de lo ocurrido en la calle Enrique Tierno Galván de la citada localidad.

Sin embargo, a pesar de que la víctima era su mujer, cuyo cadáver ha sido levantado por el juez a las 4,00 horas de este miércoles, por el momento "todos los indicios de investigación nos dan como resultado que no es de violencia de género".

Quintana ha desvelado que "había una disputa familiar entre los hermanos de la fallecida y el matrimonio", por lo que "no se puede considerar que ha sido una violencia de género", ha insistido, aunque ha reconocido que tras el arresto del marido de la víctima se generó "esa posibilidad de que lo fuera", pero que según las investigaciones practicadas y "lo que se está averiguando ahora mismo, no es un caso de violencia de género".

El delegado del Gobierno no ha querido calificar lo ocurrido como accidental o no, así como ha emplazado a la calificación del juzgado para determinar si se trata de un homicidio, pero en cualquier caso descarta la violencia de género, en tanto que así sería si "hubiera un interés por parte del detenido" por atropellar a la mujer y "parece ser que ese caso no es el que se produjo".

Por otro lado, a preguntas sobre la muerte de una funcionaria encontrada tras un incendio en su vivienda en Badajoz, ha confirmado que el caso, que sigue bajo secreto de la actuaciones, se mantiene por el momento en el mismo juzgado a la espera de recibir nuevas pruebas por parte de la Policía Nacional.

Por tanto, "mientras no pase el juzgado de violencia de género, no es un caso de violencia de género", ha indicado Quintana, quien ha añadido que al mantener el secreto del sumario se desconoce "por dónde van las investigaciones".