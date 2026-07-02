Una muestra en el Museo Romano de Mérida reúne más de 50 piezas sobre el papel de la música y la danza en la Antigüedad

El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida inaugura este jueves, día 2, la exposición temporal 'Mvsica et choreae' - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y el Museo Nacional de Arte Romano de la capital extremeña han inaugurado este jueves el proyecto expositivo 'Mvsica et choreae: Música y Danza en la Antigüedad'.

Se trata de una muestra que invita al espectador a adentrarse en el "universo inmaterial" de las artes escénicas a través de una selección de más de 50 piezas que reflejan la capacidad comunicativa de la danza y la música.

Cada pieza incorpora un código QR que permitirá a los visitantes escuchar "la recreación de los sonidos y la música de algunos de los instrumentos más conocidos de la Antigüedad", entre ellos el sistro, el órgano hidráulico o el cornu, empleado en el ejército romano, lo que ofrece "una experiencia más interactiva".

La muestra, que podrá visitarse hasta mayo de 2027 en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, ha sido inaugurada este jueves con la participación de la directora del citado museo, Trinidad Nogales; la comisaria de la exposición, Nova Barrero; y el director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Jesús Cimarro.

El acto ha reunido también a la delegada de Patrimonio Arqueológico y Museos del Ayuntamiento de Mérida, Pilar Amor, y la coordinadora del Plan Regional de Fomento de la Lectura de Extremadura, Myriam Navas.

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