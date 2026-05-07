La muestra 'Territorio' presenta en la Asamblea la visión particular que tiene de Extremadura la artista Victoria Guill

Inauguración de la exposición 'Territorio' en la Asamblea de Extremadura - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Territorio' presenta en la Asamblea de Extremadura la visión particular que tiene de la región la artista emeritense Victoria Guill a través de 22 pinturas.

La muestra, que podrá verse durante mayo en el Patio Noble, ha sido inaugurada este jueves por el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, junto a la autora, quien ha destacado que presentarla en el parlamento extremeño es para ella "algo más que una inauguración", ya que es un momento que "no sabía que necesitaba hasta que llegó".

"Soy de aquí, crecí mirando esta luz, paseando junto a estos ríos, sintiendo ese calor de agosto que te detiene en seco. Extremadura no es para mí un paisaje que elegí pintar, es un paisaje que me habita, que me ha formado, que está en mi manera de ver, aunque no siempre lleve el pincel en las manos", ha señalado.

Del mismo modo, ha dicho que en las más de 20 obras que componen la exposición no se ve a Extremadura "tal cual es" sino que corresponde a como la siente ella.

En este sentido, ha señalado que Extremadura tiene la "cualidad rara" de "no tener prisa". "Las cosas permanecen y eso, cuando lo pinto, lo siento como una responsabilidad, como un deber de no falsificarlo con demasiados artificios", ha dicho.

Por ello, cada cuadro de Guill es "un instante", "un momento", "un color que eligió quedarse" o, un gesto que dice "lo que las palabras a veces no alcanzan a decir".

Finalmente, la artista ha agradecido al parlamento extremeño la cesión del lugar para mostrar su exposición y el trabajo del Departamento de Publicaciones en la edición del catálogo.

Por su parte, el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, ha valorado que Guill ha sabido construir "desde la sensibilidad y la honestidad" una obra "profundamente vinculada" a la tierra que la vio crecer.

Así, ha indicado que cuando en Extremadura se habla de territorio se está poniendo sobre la mesa "algo más que geografía". "Aquí, donde el horizonte se abre sin prisa y la luz parece detenerse un instante más que en otros lugares, el territorio no es solo lo que pisas sino es lo que sientes. Y eso es precisamente lo que encontramos en esta exposición", ha subrayado.

Por ello, ha puesto en valor que Victoria Guill propone a través de esta exposición una "forma distinta" de recorrer los paisajes extremeños y en ella hay una invitación "a experimentar, a reconocer en cada trazo y en cada color sensaciones" que forman parte de las propias vivencias de los ciudadanos.

"'Territorio' trata de reflejar con pintura la manera de entender de los extremeños, sobria, sincera, sin artificios innecesarios, porque nosotros, pura pata negra, nacemos de lo auténtico. Esta exposición es, por tanto, un homenaje a nuestras raíces, a esa forma tranquila pero firme de estar en el mundo, a una tierra que ha sabido conservar su esencia sin renunciar a avanzar", ha valorado.

También ha mostrado Naharro su satisfacción de abrir espacios como el Patio Noble de la Asamblea al arte, un hecho que no es un "gesto simbólico" sino una "declaración de principios" y reconocer que la cultura "enriquece", "une" y "ayuda a comprender mejor quiénes somos".