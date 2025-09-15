Una mujer de 57 años resulta herida grave con politraumatismos en una colisión por alcance en la A-66

MÉRIDA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 57 años ha resultado herida grave con politraumatismos este pasado domingo en una colisión por alcance en el kilómetro 724 de la A-66.

Una llamada al 112 de Extremadura a las 21,00 horas ha alertado de este siniestro, hasta donde se desplazaron una unidad medicalizada, un equipo del PAC de Monesterio, una unidad de soporte vital básico y una patrulla de la Guardia Civil.

La herida fue derivada hasta el Hospital de Llerena, donde ingresó en estado grave, según los datos aportados por el 112.