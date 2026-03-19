Una mujer resulta herida en un atropello en Badajoz

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BADAJOZ, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 28 años de edad ha resultado herida de carácter 'menos grave' en un atropello ocurrido este jueves, 19 de marzo, en Badajoz.

El siniestro se ha producido sobre las 18,30 horas en la avenida Díaz Ambrona, número 2, según informa el 112 de Extremadura.

La víctima ha sufrido un trauma en una pierna y ha sido trasladada al Hospital Universitario de Badajoz. Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud y una patrulla de la Policía Local.