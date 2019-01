Municipios y entidades fronterizas hispano-lusas refuerzan su papel como 'lobby' para impulsar el Corredor Atlántico

Publicado 23/01/2019 14:20:51 CET

La RIET ha celebrado una asamblea general en Cáceres para reivindicar infraestructuras en el oeste peninsular

CÁCERES, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los municipios, instituciones académicas, empresas y organismos que forman parte de la Red Ibérica de Entidades Transfronterizas (RIET) han celebrado este miércoles en Cáceres una asamblea general en la que se han modificado los estatutos para reforzar su papel como 'lobby', de cara a conseguir que los gobiernos español y portugués se comprometan a impulsar el Corredor Atlántico como medio de desarrollo económico y social de estas comarcas transfronterizas.

Así se hará llegar a la próxima Cumbre Hispano-Lusa que tendrá lugar en junio en Guarda (Portugal) porque, según ha explicado el presidente de la RIET, el portugués Jose Maria Costa, el corredor Atlántico es "fundamental" para aumentar la conectividad de la zona de frontera, que tiene problemas demográficos y de desarrollo económico.

Por ello, los dos países deben coincidir en pedir la priorización de esta infraestructura, un compromiso que se quiere arrancar a ambos ejecutivos en la próxima reunión de sus jefes de Gobierno. Con este objetivo, la RIET ha modificado sus estatutos para reducir su estructura y alzar "una sola voz" en la Cumbre Ibérica y poner de manifiesto los problemas de la frontera, la más larga de Europa con 1.200 kilómetros de recorrido.

Por su parte, la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, que ha sido elegida como vicepresidenta de la red, ha incidido en la necesidad de que esta zona de la península ibérica cuente con buenas infraestructuras ferroviarias para convertirse en la puerta de entrada de mercancías a Europa, a través del océano Atlántico por el Canal de Panamá.

Nevado cree que la "desigualdad" en la península no es Norte-Sur sino que se ha producido entre el Este y el Oeste porque hay "dos velocidades de desarrollo distintas", y por eso se incide en que "priorizar" el Corredor Atlántico "es bueno no solo para la península, sino para el desarrollo de Europa".

"No queremos competir con el Eje Mediterráneo ni estamos que se desinvierta allí, sino que queremos que se mire también al Corredor Atlántico como un eje generador de oportunidades para que no haya en Europa dos velocidades ni desigualdades dentro de las propias fronteras interiores de los países", ha subrayado.

De esta forma, cree que hay que generar oportunidades para que las empresas se instalen en el oeste pero para ello hay que mejorar las infraestructuras y los transportes de personas y mercancías. "Hemos puesto el acento en la despoblación y en las infraestructuras porque, al final, estamos hablando de oportunidades para nuestros territorios y para los habitantes que sufren un envejecimiento por la falta de inversión en esta zona de los dos países", ha incidido la regidora cacereña que califica de "muy grave" el problema demográfico.

"PROBLEMA SISTÉMICO"

En parecidos términos se ha pronunciado el secretario general de RIET, Xoán Vázquez Mao, ha señalado que la frontera hispano-lusa "es la más larga, la más estable pero también la más pobre de la Europa tradicional", con unos déficit económicos que tienen que ver con la falta de infraestructuras, "porque es un problema sistémico que viene de hace muchos años".

"El problema no es ni de este gobierno ni del anterior porque, incluso, se remonta a la época de Franco cuando se apostó por el Mediterráneo frente al Atlántico, y no por las dos fachadas marítimas de la península ibérica", ha añadido Mao al tiempo que cree que también la "mala relación" entre las dos dictaduras perjudicó a esta zona de la península ibérica.

Para combatir estas desigualdades se creó en Cáceres, en 2009, la RIET que lleva una década trabajando para plantear en las cumbres ibéricas los problemas de esta zona, ya que la constatación de los datos "es demoledora", ha dicho Mao, que ha explicado que solo Galicia y Extremadura suman los mismos kilómetros de red ferroviaria que Cataluña, unos 1.900, por lo que cree que "la apuesta política que estamos viviendo por el Mediterráneo rompe la cohesión de España que ya estaba frágil".

"No es cierto que España se esté rompiendo por los nacionalismos y los soberanismos sino por la falta de cohesión social interior entre el Mediterráneo y el Atlántico, y no queremos que a uno se le coloque sobre otro, sino que estén en pie de igualdad para que la gente no tenga que emigrar", ha subrayado el secretario general que incide en que, por ejemplo, en Francia, el Atlántico es "la zona más desarrollada" del país.

Mao ha subrayado que el Atlántico es la puerta con el canal de Panamá y con Mercosur para la entrada de mercancías y, además, dos de las principales rutas turísticas, el Camino de Santiago y la Vía de la Plata, están en esta vertiente de la península. "Tenemos unas posibilidades inmensas y a pesar de eso estamos absolutamente marginados", ha sentenciado.

SOBRE LA RIET

Cabe recordar que esta red es un proyecto constituido por más de una veintena de organizaciones municipales, empresariales y educativas de la frontera entre España y Portugal con el objetivo de promover la cooperación entre estas zonas de un lado y otro de la raya.

La asamblea general de la RIET ha contado también con la presencia del recién elegido rector de la Universidad de Extremadura (UEx), Antonio Hidalgo; o el secretario de Estado de Política Territorial, Ignacio Sánchez Amor, entre otros.

Forman parte de ella varias asociaciones de municipios de uno y otro lado de la raya como Triburbir, Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular, la Comunidad Territorial Beira Interior Norte-Provincia de Salamanca, la Associação Transfronteiriça dos Municipios das Terras do Grande Lago, o la Diputación de Huelva, entre otros.

Asimismo, la conforman asociaciones empresariales como la Confederación de Empresarios de Pontevedra, la Associaçao Industrial Do Minho, Aiminho (Portugal), la Associação do Comércio e Serviços do Distrito da Guarda, ACG (Portugal), la Confederación De Empresarios De Ourense, la Confederación De Organizaciones Empresariales de la provincia de Badajoz, la Federación Empresarial Cacereña, Ceoe-Cepyme Zamora, o Confederación de Empresarios de Salamanca, entre otros. En la asamblea general celebrada este miércoles en Cáceres se han incorporado a la red los Consejos Económicos y Sociales de ambos países.