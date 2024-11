El Museo Arqueológico Nacional expone los rostros del Turuñuelo: "Es un compromiso con el pasado de Extremadura"

MADRID/MÉRIDA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo Arqueológico Nacional (MAN) ha inaugurado la nueva Sala de Novedades Arqueológicas con la exposición de 'Rostros del Turuñuelo. Los relieves de Casas del Turuñuelo, Guareña (Badajoz)', acto al que ha asistido la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, quien ha asegurado que estas piezas muestran "el compromiso con el pasado" de la comunidad.

"En estos tiempos en los que todo se cuestiona, se duda hasta del sol que se pisa y del cielo que nos abriga, emociona encontrarnos con este recuerdo de lo que fuimos. La cultura de Extremadura no solo gestiona presente y futuro, sino que también es un compromiso con nuestro pasado. Toda tierra tiene su memoria y su legado. Conservarla, exponerla, compartirla con la ciudadanía y mostrar al mundo las raíces, nos hace un mejor pueblo", ha añadido Guardiola durante la inauguración que ha tenido lugar en el Museo este lunes.

Así, ha continuado la presidenta extremeña, este hallazgo da respuestas a "muchas preguntas" de los investigadores, explicando que los Tartesios sí representaban figuras humanas, simplemente no se había descubierto su obra.

"Extremadura es una región abierta, muy orgullosa de su historia y con un compromiso por el progreso. No hay mañana sin saber quiénes somos y qué vivió y sintió la tierra que ahora pisamos. Hoy en esta sala los enigmas se diluyen y vamos encontrando respuestas a muchas preguntas de los investigadores. ¿Por qué los Tartarsios no representaban figuras humanas? Ahora sabemos que lo hacían, pero no había sido descubierta su obra. Extremadura se ha convertido en esa puerta que comunica dos mundos y eso es la cultura", ha concluido.

También ha acudido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien ha explicado que esta nueva sala albergará "cápsulas expositivas" que mostrarán los últimos hallazgos arqueológicos en España de distintas cronologías, territorios o formatos. Además, ha celebrado la implicación de la Junta de Extremadura, para después destacar "la buena colaboración institucional".

"Es un grandísimo ejemplo de buena colaboración institucional, de saber que la cultura pasa siempre por delante de todo y que tenemos el deber, Ministerio de Cultura y Comunidades Autónomas, de trabajar siempre juntos de la mano y en beneficio de la cultura y de la protección de nuestro patrimonio", ha reiterado.

La exposición temporal, que se podrá visitar hasta el próximo 2 de febrero, reúne un conjunto escultórico de cinco relieves de piedra datados en el siglo V a. C. y que son "el primer hallazgo" de rostros humanos esculpidos de Tarteso, según ha asegurado Guardiola.

Precisamente, el yacimiento arqueológico de Casas del Turuñuelo, cuyas excavaciones por parte del Instituto Arqueológico de Mérida (IAM) se iniciaron en 2014, se ha convertido en uno de los "más relevantes" en España, según la directora del MAN, Isabel Izquierdo, ya que podrían formar parte de una escena "más amplia" de carácter mítico.

Desde su descubrimiento en 2023 por parte de Esther Rodríguez y Sebastián Celestino Pérez --comisario de la exposición--, las piezas se han estudiado en el Departamento de Investigación del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), mediante técnicas de imagen y será a comienzos de 2025 cuando se presenten los hallazgos de la investigación.

Después de su paso por el MAN, los rostros del Turuñuelo volverán al Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, tal y como ha confirmado su director, el arqueólogo Javier Heras.

Cabe señalar que a la inauguración han asistido, entre otras personas, la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, y el diputado de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio de la Diputación de Badajoz y alcalde de Guareña, Abel González.

Asimismo, González ha estado acompañado por el director del área de Infraestructuras de la diputación pacense, José Carlos Cobos, y el director del Área de Cultura, Deportes y Juventud, Manuel Candalija, quienes han recorrido esta muestra que exhibe los primeros rostros esculpidos en piedra de Tarteso, un hallazgo excepcional realizado en el yacimiento de Casas del Turuñuelo, en Guareña.

"La presencia de la Diputación de Badajoz en este tipo de actos refuerza su compromiso con la promoción del patrimonio histórico y cultural de Extremadura, impulsando el conocimiento de su legado arqueológico tanto en el ámbito nacional como internacional", ha señalado la Diputación de Badajoz en nota de prensa.