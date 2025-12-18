El Museo de Cáceres programa talleres en familia, conciertos y teatro infantil para celebrar la Navidad

La consejera de Cultura, Victoria Bazaga, y la directora del Museo de Cáceres, Raquel Preciados, en una rueda de prensa para presentar la programación navideña del museo - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Cáceres ha programado varias actividades culturales, que se desarrollarán entre el 20 de diciembre y el 4 de enero, como talleres en familia, conciertos y teatro infantil, con el objetivo de conectar al público con el patrimonio y convertir este espacio en un lugar de encuentro.

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, ha presentado este jueves la programación navideña "pensada para que el museo sea, también en estas fechas, un lugar de encuentro en familia" y para que la ciudadanía lo sienta como un espacio propio.

Según ha detallado la directora del Museo de Cáceres, Raquel Preciados, la programación comienza los días 20 y 21 de diciembre con 'IO Saturnalia. Navidades Romanas en Familia', una de las actividades del calendario organizada por el Departamento de Educación del Museo. Durante la mañana, pequeños y mayores podrán "convertirse en ciudadanos romanos" y recrear la festividad de las Saturnales. La actividad es gratuita y requiere inscripción previa.

El 23 de diciembre, por la tarde, el museo acogerá un concierto de villancicos tradicionales a cargo de la Asociación Cultural de Folklore 'Trébol', con interpretaciones acompañadas por instrumentos propios de la cultura popular extremeña.

Un concierto de música clásica navideña del 'Ceres London Trío', formado por violonchelo y dos flautas traveseras, llegará el 27 de diciembre, a mediodía, con un repertorio adaptado a composiciones navideñas y abierto a todos los públicos.

Y el 30 de diciembre, el protagonismo será para la infancia con 'El Misterio del Libro Blanco del Museo', una representación teatral infantil en la que los personajes de un cuento cobran vida entre las salas del Museo de Cáceres, acercando el patrimonio a los más pequeños.

La programación culminará el 4 de enero con la visita de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que estarán en el museo a partir de las 12,00 horas para saludar a los niños en una cita "entrañable" que refuerza el carácter del museo como espacio de encuentro y celebración.

"Entrad al museo, venid en familia, venid con amigos, venid con tiempo. Porque la cultura también es eso: crear recuerdos juntos, emocionarnos y reconocernos en lo que somos", ha concluido la consejera, invitando a los cacereños y visitantes a disfrutar de la cultura y el ocio en estas fechas.