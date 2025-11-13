El Museo Helga de Alvear de Cáceres inaugura la primera gran exposición antológica del artista suizo Thomas Hirschhorn

CÁCERES 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo Helga de Alvear de Cáceres ha presentado este jueves 'My Atlas # Our Atlas', la primera gran exposición antológica del artista suizo Thomas Hirschhorn en los últimos veinte años, que se ha instalado en el edificio de la Casa Grande del museo cacereño, y que podrá visitarse hasta el 10 de mayo de 2026.

Hirschhorn está reconocido como uno de los artistas más singulares y formalmente más comprometidos de nuestro tiempo que emplea materiales cotidianos, imágenes encontradas y textos, para incentivar al pensamiento crítico y a confrontar la realidad de nuestro mundo. Con cada exposición y con cada obra en espacios públicos, el artista afirma su compromiso hacia una audiencia no exclusiva, algo muy presente en esta gran exposición en el Museo Helga de Alvear.

Esta muestra, comisariada por la directora del Museo Helga de Alvear, Sandra Guimarães, traza un recorrido desde algunas de sus icónicas obras iniciales, creadas en los años ochenta y nunca antes expuestas, hasta sus producciones más recientes, realizadas expresamente para el museo este mismo año.

Una de ellas, My Atlas (2025) constituye una interpretación personal de Hirschhorn del concepto de "atlas", inspirado por el Atlas Mnemosyne de Aby Warburg. Esta obra, compuesta por 45 paneles, en los que se muestran también obras originales y se acompañan de anexos, incluyendo obras de la Colección Helga de Alvear, revela la lógica que subyace en su práctica artística.

Otra de las obras producidas para la ocasión, 'Gravity, Mass and Democracy' (2025), ha sido creada específicamente para el atrio de entrada del museo, y da forma a ideas que vinculan la ciencia, la filosofía con nociones políticas de democracia.

Junto a ellas, 'Fake it, Fake it - till you Fake it' (2024), se muestra por primera vez en Europa y por segunda vez en el mundo. Se trata de una obra monumental que se expone a la entrada principal del Museo y que explora la materialidad y la virtualidad de creación artística en tiempos de guerra.

Además, una de las obras de la Colección Helga de Alvear que más ilusión le hizo ver montada a la galerista, coleccionista y filántropa Helga de Alvear en su museo, Power Tools (2007) se reactiva y expande en una nueva ubicación, incorporando el nuevo Power Tools-Workshop (2025), un espacio de creación abierto a todos en el que el artista invita al público a "usar las herramientas que necesiten para expresar su propio poder".

La directora del Museo Helga de Alvear y comisaria de la muestra, Sandra Guimarães, ha explicado en la presentación que lleva trabajado desde hace 20 años con Thomas Hirschhorn en diferentes exposiciones y lugares del mundo.

"Ha sido un privilegio volver a trabajar junto a Thomas en esta gran exposición antológica 'My Atlas # Our Atlas', que además incluye obras nuevas producidas para esta ocasión y representa así una oportunidad única para adentrarse en la complejidad de la obra de Hirschhorn y en su inquebrantable compromiso con la experimentación formal y el pensamiento crítico", ha indicado en la presentación de la muestra.

Thomas es conocido por sus ambiciosos proyectos en el espacio público y por obras que involucran específicamente a las instituciones donde expone. "La responsabilidad demostrada con la realización de esta importante exposición, confirma la capacidad del museo Helga de Alvear para poner en valor la obra y la investigación de artistas significativos", ha añadido la directora.

LENGUAJE PERSONAL

Guimarães ha indicado que la exposición "también afirma la filosofía y la dirección del programa, así como su compromiso que es el de investigar la Colección Helga de Alvear, apoyar y presentar la obra de artistas que tienen un lenguaje personal capaz de trasladarnos a lugares que antes no conocíamos y que ensanchen nuestra visión del mundo".

"La exposición también rinde homenaje a Helga de Alvear quien se alegró al conocer que sería Thomas Hirschhorn quien protagonizaría esta exposición temporal en su museo. El legado de Helga nos inspira y nos invita a celebrar muchos futuros posibles", ha concluido.

Para el artista, Thomas Hirschhorn exponer su obra en Cáceres "es un reto por varias razones", ha dicho al tiempo que ha alabado la "implicación" y el "compromiso" de la directora en esta exposición y en la obra del artista.

Hirschhorn ha explicado que el objetivo último de su obra es conseguir "esa implicación" de la sociedad en el mundo que le rodea, un mundo que se construye de "juntar varias cosas para crear nuevas", como el propio artista hace con los diferentes collages que junto forman otras composiciones artísticas mayores.

Con motivo de la exposición, el Museo Helga de Alvear ha editado una publicación, de distribución gratuita que recorre la obra 'My Atlas'. Asimismo, como parte de la programación especial, se pone en marcha un programa especial de visitas gratuitas e inaugura el ciclo 'Helga Cine en el Museo: Carta Blanca a Thomas Hirschhorn', con una selección de películas realizada por el artista que podrá disfrutarse a partir de enero 2026, así como el lanzamiento de una edición limitada disponible próximamente.

La muestra 'My Atlas # Our Atlas' está organizada por el Museo Helga de Alvear con el apoyo de Ministerio de Cultura, Prohelvetia Swiss art Council y Gladstone Gallery Nueva York, y puede visitarse en Cáceres de forma gratuita hasta el 10 de mayo de 2026.