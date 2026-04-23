Nace el I Premio Extremeño de Tebeo 'Garabatu' para fomentar la lectura en los jóvenes

Conmemoración del Día del Libro en Montijo - JUNTA DE EXTREMADURA

MONTIJO (BADAJOZ), 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha puesto en marcha el I Premio Extremeño de Tebeo 'Garabatu', una nueva iniciativa impulsada por la Fundación Extremeña de la Cultura, en colaboración con la asociación Extrebeo, destinada a fomentar la lectura entre los jóvenes a través del cómic, que se desarrolla durante este año en centros educativos, bibliotecas y entidades sociales de la región.

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones, Victoria Bazaga, ha dado a conocer este nuevo galardón durante el acto institucional del Día del Libro celebrado este jueves en el Teatro Nuevo Calderón de Montijo, donde ha subrayado que el proyecto nace "con la vocación de acercar la lectura a las nuevas generaciones desde formatos y lenguajes que les resulten cercanos y atractivos".

Así, este Premio Extremeño de Tebeo 'Garabatu' contará con un jurado formado por jóvenes extremeños que, durante varios meses, leerán, analizarán y trabajarán sobre tres obras finalistas previamente seleccionadas por un comité profesional integrado por expertos del sector del cómic.

Este comité de selección está compuesto por cinco profesionales de referencia, entre ellos el Premio Nacional de Cómic Álvaro Pons, quienes han sido los encargados de elegir los títulos que compiten en esta primera edición, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Más de un centenar de alumnos de secundaria y participantes de entidades sociales de distintos puntos de Extremadura tomarán el relevo como jurado, participando en un programa de actividades de lectura y encuentros con autores.

En esta primera edición, participan los centros IES Valle de Ambroz de Hervás, el IES Al Qázeres de Cáceres, el IES Turgalium de Trujillo y el centro de Plena Inclusión de Montijo.

El fallo del premio se dará a conocer en el marco del Festival Extremeño de Tebeo e Ilustración (FEXTI), que celebrará su cuarta edición en Trujillo entre los días 22 y 24 de octubre, consolidándose como un "espacio de referencia para el sector del cómic y el tebeo en la región", destaca el Ejecutivo regional.

Con esta iniciativa, la Junta de Extremadura da "un paso más en su estrategia de impulso a la lectura", especialmente entre el público joven, apostando por formatos contemporáneos y participativos que fomentan no sólo el hábito lector, sino también el pensamiento crítico y la implicación directa de los jóvenes en la vida cultural.

Este nuevo premio se enmarca en un contexto de crecimiento del hábito lector en la región, que ha aumentado 5'9 puntos desde 2020, situando a Extremadura entre las comunidades autónomas que más avanzan en este ámbito, fruto de la inversión sostenida en bibliotecas, programas de lectura y nuevas herramientas digitales.