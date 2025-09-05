Nace el programa 'Vibe Up' para ofrecer a los jóvenes extremeños herramientas para la salud y el bienestar

MÉRIDA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX) ha puesto en marcha el proyecto 'Vibe Up', que busca poner a disposición de los jóvenes extremeños herramientas relacionadas con el cuidado de la salud de manera integral.

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, y la directora del Instituto de la Juventud de Extremadura, Raquel Martín, ha presentado este viernes en Mérida este proyecto, que supone "una apuesta para acompañar a los jóvenes en su bienestar físico, mental y emocional, con recursos adaptados a sus necesidades".

En concreto, el proyecto se articula en dos grandes líneas, una primera, 'Activa tus objetivos de salud', aprovecha el Carné Joven como herramienta de acceso al bienestar, de tal forma que a partir del 11 de septiembre se celebrarán seis webinarios gratuitos sobre alimentación saludable, gestión de las emociones y creación de redes de apoyo social, impartidos por expertos en nutrición, psicología y bienestar.

Los jóvenes asistentes usuarios del Carné Joven, además de acceder a consejos prácticos, podrán optar al sorteo de un kit de bienestar, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Paralelamente, se está ampliando la red de establecimientos adheridos al Carné Joven vinculados a la salud, como gimnasios, nutricionistas y centros deportivos.

La segunda línea del programa, 'Aprende a cuidarte', ofrecerá experiencias presenciales de seis horas en Mérida, Badajoz, Cáceres, Hervás y Coria entre octubre y diciembre, en las que los jóvenes participantes podrán experimentar talleres de cocina y nutrición saludable, sesiones de entrenamiento físico adaptadas, y espacios para hablar de salud mental con profesionales, derribando estigmas y aprendiendo que pedir ayuda nunca debe ser un tabú.

"Queremos que lo vivan en primera persona y descubran que cuidarse no es ni complicado ni caro, sino algo posible en su día a día", ha apuntado la directora del Instituto de la Juventud, Raquel Martín.

"Con Vibe Up estamos construyendo una Extremadura donde la juventud pueda crecer fuerte, sana y con confianza en sí misma. Donde hablar de emociones no sea un estigma, y donde el cuidado de uno mismo sea un hábito y un derecho", ha finalizado la consejera.