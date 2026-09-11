El nadador Fernando González Fernández, ganador del Premio Espiga Deporte de Caja Rural de Extremadura

El nadador Fernando González Fernández recibe el Premio Espiga Deporte de Caja Rural de Extremadura - CAJA RURAL DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nadador Fernando González Fernández ha recibido el Premio Espiga 'Impulso de la Actividad Física y el Deporte' de Caja Rural de Extremadura, el máximo reconocimiento de la 22 edición de estos galardones, entregados en la tarde este pasado jueves en la finca El Toril.

González Fernández, nadador del Club Natación Lares de Villanueva de la Serena, ha sido reconocido tras una trayectoria deportiva en la que viene destacando especialmente en las pruebas de braza y en competiciones nacionales.

De hecho, este verano se proclamó tricampeón de España alevín en 50, 100 y 200 metros braza, además de lograr dos récords nacionales.

El joven deportista extremeño sucede así a los anteriores ganadores de un premio con el que Caja Rural de Extremadura quiere "poner en valor el esfuerzo y los logros deportivos, pero también la capacidad del deporte para generar referentes y fomentar hábitos de vida saludables en la región", señala la entidad en nota de prensa.

Junto al Premio Espiga, la gala ha reconocido a Es+Padel en la categoría de Deporte Colectivo; al escalador Jorge Veiga Rodríguez, en Deporte Individual; a la piragüista Inés María Felipe Vidigal, en Deporte Inclusivo, y al gimnasta Mario Expósito Rodríguez, con el Premio Talento Joven.

En concreto, Es+Padel ha sido premiado en la categoría de Deporte Colectivo por su trayectoria en la formación de jóvenes jugadores y sus resultados en competiciones nacionales, con varios podios en Campeonatos de España por equipos de menores, entre ellos los subcampeonatos júnior de 2025 y cadete de 2026 para este equipo emeritense.

Del escalador de Hervás Jorge Veiga Rodríguez se ha premiado su palmarés como subcampeón de la Copa del Mundo de Escalada en Hielo en 2026 y campeón de la Copa de Europa, después de haberse proclamado también campeón del mundo juvenil U19 en 2023.

En el apartado de Deporte Inclusivo ha sido distinguida la piragüista oliventina Inés María Felipe Vidigal, primera española de paracanoe en competir en unos Juegos Paralímpicos, campeona del mundo de maratón y campeona de Europa, además de diploma paralímpico en París 2024.

Por su parte, el pacense Mario Expósito Rodríguez ha recibido el Premio Talento Joven tras una "trayectoria ascendente" en la gimnasia artística, con varios podios nacionales desde categorías de base y un Campeonato de España conseguido en 2025, acompañado de tres oros por aparatos.

PREMIO ESPECIAL GRACIAS

El palmarés de estos galardones se completa con el Premio Especial 'Gracias', concedido a Daniel Timón Caperote, del Club Karate Shimai, un reconocimiento destinado a "distinguir la dedicación y el compromiso de aquellas personas que han contribuido de manera destacada al desarrollo y la promoción del deporte en Extremadura", señala Caja Rural de Extremadura.

Representantes del ámbito deportivo e institucional extremeño asistieron a la entrega de premios celebrada en la Finca El Toril, que contó además con la participación de anteriores premiados como Guillermo Gracia, recientemente galardonado con la Medalla de Extremadura, y el atleta David García Zurita, además del presidente y la directora de Caja Rural de Extremadura y el director gerente de la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, Alberto Cacho, entre otras autoridades.

El presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, destacó durante su intervención el valor del esfuerzo, la constancia y el entorno que acompaña a los deportistas, desde entrenadores y clubes hasta las familias.

Urbano Caballó señaló que detrás de cada reconocimiento "hay muchas horas de entrenamiento y de sacrificio" y subrayó que el deporte representa salud, compañerismo y capacidad para "aprender a ganar, pero también aprender a perder y volver a intentarlo".

Asimismo, puso el foco en los jóvenes y en la necesidad de que puedan desarrollar su futuro en Extremadura, combinando formación y práctica deportiva. Caballo señaló que Caja Rural de Extremadura quiere "devolver a la sociedad parte de la confianza que recibe" mediante el apoyo al deporte, la educación y los jóvenes, y recordó que los Premios Espiga cumplen ya veintidós ediciones reconociendo a deportistas, clubes y personas vinculadas al deporte extremeño.

Entre las sorpresas de la noche se llevó a cabo un reconocimiento a José Alfonso Pardo, director territorial de Caja Rural de Extremadura en las Vegas Altas y que acaba de proclamarse campeón del mundo individual en la modalidad de pesca de agua dulce con flotador, en una prueba celebrada en Portugal.

El presidente de Caja Rural de Extremadura le dió la enhorabuena durante la celebración del evento y ha destacado su buen hacer, no solo con la pesca, sino también como trabajador de la entidad.

45 CANDIDATURAS FINALISTAS

Los XXII Premios Espiga Deporte ha recibido 45 candidaturas, a las que Caja Rural de Extremadura agradeció la participación y la confianza de deportistas, clubes, federaciones, asociaciones, centros educativos e instituciones en esta convocatoria.

A la hora de conceder los reconocimientos, el jurado tiene en cuenta aspectos como el impacto social, las personas implicadas, los logros deportivos y el alcance territorial de las iniciativas presentadas.

Cabe destacar que el Premio Espiga está dotado con 4.000 euros y diploma acreditativo, mientras que las categorías de Deporte Colectivo, Deporte Individual, Deporte Inclusivo y Talento Joven cuentan con premios de 1.500 euros.