Naturgy restaura 10 hectáreas de bosque incendiado en Las Hurdes a través de su programa 'Energía con vida'

Bosque en Ladrillar - NATURGY

MÉRIDA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Naturgy ha puesto en marcha el Bosque Naturgy en Ladrillar (Cáceres), un proyecto de restauración forestal y biodiversidad ubicado en la comarca de Las Hurdes que pretende recuperar los ecosistemas afectados por el grave incendio forestal que asoló la zona en el verano de 2022.

El incendio, que afectó a miles de hectáreas y tuvo un importante impacto ambiental, social y económico, provocó una pérdida significativa de biodiversidad, la degradación del suelo y un aumento del riesgo de erosión y desertificación, además de generar elevadas emisiones de CO2 a la atmósfera.

Este proyecto se enmarca dentro de la iniciativa 'Energía con vida' con la que Naturgy quiere dar respuesta directa a la emergencia ambiental sufrida en el territorio, con el objetivo de restaurar el equilibrio ecológico y contribuir a la recuperación de los ecosistemas afectados.

La actuación contempla la restauración de una superficie aproximada de 10 hectáreas mediante la plantación de especies forestales autóctonas, como pino resinero, roble melojo, encina, madroño o peral silvestre, seleccionadas por su adaptación al entorno y su papel clave en la estabilización del suelo, la mejora de la infiltración de agua y la regeneración del ecosistema.

Asimismo, el proyecto incorpora especies aromáticas y melíferas, como lavanda, romero y tomillo, que favorecen la presencia de polinizadores y abren oportunidades de desarrollo rural vinculadas a actividades como la apicultura, los aceites esenciales o el agroturismo, contribuyendo a reforzar los servicios ecosistémicos del territorio.

"La restauración de los ecosistemas dañados y la protección de la biodiversidad son ejes clave de nuestra estrategia ambiental. Con el Bosque Naturgy en Ladrillar damos un paso más en nuestro compromiso con una transición energética que sea también regenerativa y alineada con los territorios", ha señalado la responsable corporativa de Medio ambiente de Naturgy, Nieves Cifuentes.

"En Naturgy entendemos que la transición energética debe ser también una transición ambiental y social. Proyectos como este reflejan nuestra voluntad de contribuir activamente a la recuperación de los ecosistemas y al bienestar de las comunidades locales", ha incidido.

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