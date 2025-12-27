La niebla condiciona la circulación en varios tramos de las carreteras de Extremadura

Archivo - La niebla dificulta la visibilidad en una carretera. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los bancos de niebla condicionan la circulación, con corte a las 10,00 horas de este sábado, en al menos tres tramos de las carreteras de Extremadura.

Concretamente, en la provincia de Badajoz se ve afectada la A-5 entre los kilómetros 407 y 374, esto es, entre Badajoz y Talavera la Real, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT).

Del mismo modo, en la provincia de Cáceres la niebla afecta a otro tramo de la A-5 comprendido entre los kilómetros 205 y 194, es decir, entre los municipios de Romangordo y Almaraz.

Esta meteorología adversa también deja visibilidad reducida entre los kilómetros 515 y 535 de la A-66, entre los municipios de Cañaveral y Casar de Cáceres.