La niebla condiciona la circulación en varios tramos de las carreteras extremeñas

MÉRIDA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los bancos de niebla registrados en las primeras horas de este domingo condicionan la circulación en varios tramos de las carreteras de Extremadura, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT).

En concreto, esta meteorología adversa afecta a la A-5 entre los kilómetros 300 y 335, esto es, entre la localidad cacereña de Miajadas y Mérida; así como entre los kilómetros 390 y 407, a la altura de Badajoz.

La visibilidad también es reducida entre los kilómetros 600 y 610 de la A-66, es decir, entre la localidad pacense de El Carrascalejo y Mérida; y entre los kilómetros 700 y 711 de la misma vía a su paso por Fuente de Cantos y Montemolín.