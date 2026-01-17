La niebla deja visibilidad reducida en varios tramos de las carreteras extremeñas

Archivo - Varios coches con faros antiniebla encendidos en una carretera con niebla. Imagen de archivo - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los bancos de niebla registrados durante las primeras horas de este sábado condicionan la circulación en dos tramos de la A-5 a su paso por Extremadura, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT).

En concreto, esta meteorología adversa deja visibilidad reducida entre los kilómetros 200 y 250 de la A-5, esto es, entre los municipios cacereños de Almaraz y Trujillo.

Asimismo, en la provincia de Badajoz la niebla dificulta la conducción entre los kilómetros 300 y 400 de la A-5, es decir, entre la localidad cacereña de Miajadas y la capital pacense.