La niebla obliga a desviar a Sevilla el vuelo Madrid-Badajoz y a cancelar el trayecto de regreso

Archivo - Aeropuerto de Badajoz en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La niebla ha obligado a desviar este lunes a Sevilla el vuelo Madrid-Badajoz y a cancelar el trayecto de regreso a la capital de España, lo que ha afectado a 53 pasajeros.

Ante ello, el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Transportes, Óscar Puente, soluciones "urgentes ante la falta de inversiones" y "decisiones concretas".

"Lo ocurrido hoy es inadmisible. ¿Qué más estudios hacen falta para instalar un sistema de aproximación que mejore la operatividad del aeropuerto?. Los extremeños no pueden seguir sufriendo las consecuencias de la falta de decisiones del Gobierno de España", ha afirmado.

Ramírez ha reclamado los sistemas de aproximación necesarios para mejorar las operaciones con niebla y aprovechar las capacidades de compañías como Air Nostrum, cuyas aeronaves y tripulaciones están habilitadas para operar mediante procedimientos ILS CAT II, siempre que se cumplan los requisitos técnicos, de certificación y operativos exigidos, ha apuntado la Junta en nota de prensa.

Asimismo, ha cuestionado que el DORA 2027-2031 contemple cerca de 12.888 millones de euros para el conjunto de la red de Aena, mientras que al Aeropuerto de Badajoz le corresponden 5,2 millones, "sin que quede garantizada la instalación del sistema reclamado".

"Mientras la Junta trabaja para reforzar las conexiones aéreas, Sánchez y Puente deben asumir su responsabilidad e impulsar las inversiones necesarias para que el aeropuerto cuente con instalaciones adecuadas y conexiones fiables", ha concluido.