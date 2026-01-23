La nieve obliga a cortar la carretera CC-242 de Piornal a Garganta la Olla

La carretera CC-146, de Zarza la Mayor a la frontera con Portugal, cerrada al tráfico - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presencia de nieve ha obligado a cortar en la tarde de este viernes la carretera CC-242 entre las localidades de cacereñas de Piornal y Garganta la Olla en su totalidad, del punto kilómetro 1 al 15, según informa la Guardia Civil.

Con este nuevo corte al tráfico, ya son tres las vías cortadas en la provincia de Cáceres, junto con la carretera CC-224, de Hervás a Cabezuela del Valle por el Puerto de Honduras, que continúa cerrada al tráfico por acumulación de nieve, mientras la carretera CC-146, de Zarza la Mayor a la frontera con Portugal, se mantiene cortada por inundación.

Ambas vías de la provincia de Cáceres se mantienen cerradas al tráfico desde la tarde de este pasado jueves debido a las condiciones meteorológicas adversas, según los datos aportados por la Guardia Civil.